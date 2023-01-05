電電公會理事長李詩欽：景氣下半年回升 全年仍可期待

針對2023年景氣展望，電電公會理事長李詩欽今（5）日表示，電子業在今年上半年會比較辛苦一點，但是下半年可望回升，今年電子業景氣仍可以期待，審慎樂觀。

電電公會今天晚上舉行「歲末感恩聯誼會」，被問到2023年電子產業景氣，李詩欽做出以上表示。他說，上半年的電機電子產業仍有庫存壓力，並處於調整庫存的階段，上半年會有點壓力，但是隨著庫存去化完畢，下半年需求回升，今年景氣先蹲後跳，全年仍然審慎樂觀。

李詩欽強調，2023年市場仍充滿很多變數，包括通膨與地緣政治等因素，都促使客戶要求台商到當地生產，未來的趨勢是，市場在那裡，就要那裡生產，台商接近市場的產能布局也會更積極，台灣電子業廠商到海外投資，是國家經濟力的延伸，也有助於台灣電機電子產業的成長。

對於政府規劃全民普發現金6000元，李詩欽說，樂觀其成，並強調錢要花在刀口上，建議政府收稅應該更合理化，把多收的稅投資到具未來性的產業發展上，對台灣更有幫助。

李詩欽說，重點並非一次性發放現金，而是長期提升民眾薪資所得，更有助提升長期生產力。

他表示，電電公會將向政府建議，盼能配合企業發展，由政府推出相關政策和減稅，並且把現在多收的稅，投資到具未來性的發展與創新產業上，或提供更多學習空間，協助民眾培養未來職場上需要的技能。