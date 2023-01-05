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勞工雇主4紓困方案 最高可貸10萬

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

申請紓困好過年！民眾的支出因過節增加，目前有勞動部推出的「勞工保險被保險人紓困貸款」最高可貸款10萬，以及雇主可申請基本工資補貼外，另外，還有10萬保單紓困借款，及正在研議的普發現金6千元、中低收入戶發現金等方案，提供需要的民眾申請，讓大家好過年。

最高貸款10萬

112年勞保紓困貸款自111年12月26日至112年1月7日止受理申請，貸款期間3年，每人最高貸款金額10萬元，貸款期間利率目前為年息1.718%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。

申貸資格如下：生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日112年1月7日）、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者。但已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

補貼基本工資

另外，1月1日起，基本工資月薪由25,250元調整為26,400元，時薪由168元調為176元；考量近3年受疫情影響尚未恢復的內需產業，為提供業者有效協助，經濟部與勞動部共同研議提出「112年基本工資補貼方案」。適用對象包括：農業、服務業及部分工業、醫事機構、托嬰中心等行業。

保單紓困貸款因應疫情影響，提供政策型低利率借款方案，申請時間至3月31日止。民眾可拿新台幣計價的保單，向壽險業申請最高10萬元的紓困金，只要資格符合一項就能申請，包括：身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、符合特殊境遇家庭扶助條例者、個人紓困補助條件者與受疫情影響以致經濟困難者。

年後發現金

另外，行政院長蘇貞昌4日宣布，超徵稅收中的1400億元將發放全民共享經濟成果，預計全民普發現金6000元；相關法源、預算編列完備後，預計春節後發放。另外，針對中低收入戶等弱勢，不用立法即可立即推動，將在春節前「加發」低收入戶每人750元、中低收入戶每人500元，每月入帳，持續一年。

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低收入戶 保險 基本工資

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