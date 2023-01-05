快訊

新竹棒球場開挖驚現廢電線傳遭滅證 原來是「他」移除

宋逸民教會風波不斷 牧師：凸顯權威濫用問題

藍喊開臨時會促年前發現金 羅致政：杯葛預算自我矛盾

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
針對國民黨團喊出加開臨時會，力促春節前發放現金，民進黨立法院黨團幹事長羅致政表示，國民黨不要一方面杯葛中央政府總預算案，另方面喊要加快預算審查，自我矛盾。本報資料照
針對國民黨團喊出加開臨時會，力促春節前發放現金，民進黨立法院黨團幹事長羅致政表示，國民黨不要一方面杯葛中央政府總預算案，另方面喊要加快預算審查，自我矛盾。本報資料照

政府去年超徵4500億元稅收，行政院長蘇貞昌昨宣布將發放每人6千元，國民黨立法院黨團今天重申，主張立院延會三天審查法案，過年前發現金給民眾，時間上一定來得及，就看行政院要不要做。民進黨團幹事長羅致政表示，國民黨團不要完全不了解流程，時間完全亂喊一通，該走的程序要走完，執政黨團不反對加快審查流程，重點是看在野黨的態度。

針對國民黨團主張加開臨時會，希望過年前能夠發放現金，羅致政表示，依程序要先有法案、預算、閣揆備詢等程序，除非國民黨團可以跳過一些程序，否則該有的程序還要走，立法院當然能夠加快處理速度，重點是在野黨的態度。

羅致政說，即便立法院再開臨時會到20日，一周內要審完特別條例跟預算，難度非常高，國民黨團不要不了解流程，亂喊一通。

立法院正在審查中央政府總預算案，目前共有4000多個預算提案，光是國民黨團就超過2000多案，如果要逐案審查，恐怕下周不見得能處理的完，希望能夠統刪，才有辦法討論發放現金特別條例，重點是總預算要加快處理，才有可能趕快發現金。

國民黨揚言要嚴審部分部會預算，羅致政批評，國民黨到底想要怎麼樣，要逐案審查拖到最後，還是希望加快處理，以利處理特別條例跟預算案，請國民黨不要自我矛盾，一方面喊要加快審查預算案，一方面又藉機杯葛總預算案。

國民黨團質疑，發現金案拖過年是為了行政院長蘇貞昌的閣揆保衛戰，羅致政說，完全無關，行政院是一體的，審查程序照走，不論誰當院長都一樣，不要無限上綱，沒必要政治操作。

延伸閱讀

蘇貞昌發錢遭指為閣揆保衛戰 綠委：不要太多政治想法

高嘉瑜批稅收超徵是行政疏失　羅致政：不懂裝懂不恰當

立院延會無爭議性法案 民進黨團：總預算案通過為優先

役男都服1年義務役「每年支出將增約160億」 羅致政：必要的支出

相關新聞

普發現金「殺富濟貧」有前例 矢板明夫：安倍因此支持率降至4成

行政院長蘇貞昌昨(4)日宣布，超徵稅收其中140億元將發放至全民，預計全民普發現金6千元，其中中低收入戶還分別加碼。消息一出，日本學者矢板明夫則以日本已逝首相安倍晉三的前例示警台灣，認為發與不發放都要有理由，但如果操作不慎，往往容易將好事變壞事。

解救荷包4紓困方案出爐！ 符合資格最高「可領10萬」好過年

年關將近，許多民眾的支出多少都因過節而增加，有哪些紓困金可以稍微緩解負擔？除了有勞動部推出的「勞工保險被保險人紓困貸款」最高可貸款10萬，以及基本工資補貼，還有正在研議的普發現金6千元等方案，提供需要的民眾申請。

政院預計下周通過特別條例 發現金最快時程曝光

行政院拍板將於春節後每人發放現金6000元，初步規劃將以利特別條例方式處理，相關法案預計最快下周行政院會通過後送請立法院...

稅收超徵髮夾彎發現金 張善政：順應民意從善如流

桃園市長張善政今出席桃園市議會國民黨團總召交接典禮，會後受訪時表示，民眾對於稅收超徵有期待，雖然中央一剛開始沒有要發放現...

中低收入戶加發生活補助 政院：每月發給為期一年

行政院拍板全民普發現金6千元，中低收入戶再加碼。​行政院長蘇貞昌今在行政院會聽取衛福部「112年低收入戶及中低收入戶加發...

普發6千元 立委林靜儀：未讓民眾理解未來 恐更緊縮消費

對於政府宣布要「還稅於民」一事，民進黨籍立委林靜儀透過臉書發文說，沒有給民眾理解未來方向時，危機感更會催化民眾保守行事，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。