藍喊開臨時會促年前發現金 羅致政：杯葛預算自我矛盾

政府去年超徵4500億元稅收，行政院長蘇貞昌昨宣布將發放每人6千元，國民黨立法院黨團今天重申，主張立院延會三天審查法案，過年前發現金給民眾，時間上一定來得及，就看行政院要不要做。民進黨團幹事長羅致政表示，國民黨團不要完全不了解流程，時間完全亂喊一通，該走的程序要走完，執政黨團不反對加快審查流程，重點是看在野黨的態度。

針對國民黨團主張加開臨時會，希望過年前能夠發放現金，羅致政表示，依程序要先有法案、預算、閣揆備詢等程序，除非國民黨團可以跳過一些程序，否則該有的程序還要走，立法院當然能夠加快處理速度，重點是在野黨的態度。

羅致政說，即便立法院再開臨時會到20日，一周內要審完特別條例跟預算，難度非常高，國民黨團不要不了解流程，亂喊一通。

立法院正在審查中央政府總預算案，目前共有4000多個預算提案，光是國民黨團就超過2000多案，如果要逐案審查，恐怕下周不見得能處理的完，希望能夠統刪，才有辦法討論發放現金特別條例，重點是總預算要加快處理，才有可能趕快發現金。

國民黨揚言要嚴審部分部會預算，羅致政批評，國民黨到底想要怎麼樣，要逐案審查拖到最後，還是希望加快處理，以利處理特別條例跟預算案，請國民黨不要自我矛盾，一方面喊要加快審查預算案，一方面又藉機杯葛總預算案。

國民黨團質疑，發現金案拖過年是為了行政院長蘇貞昌的閣揆保衛戰，羅致政說，完全無關，行政院是一體的，審查程序照走，不論誰當院長都一樣，不要無限上綱，沒必要政治操作。