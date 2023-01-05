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研調：美國出口管制等影響 台灣對大陸出口Q1估續下探

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

美國商務部BIS去年10月21日強化更新出口管制措施生效後，限制中國大陸軍事相關單位或潛在協力單位取得高階GPU與CPU產品乃至高階半導體技術設備與購買製造產能的能力，相關政策效果持續顯現，研究估計，受到美國出口管制影響，估計今年首季台灣對中國大陸出口持續下探，主要是受到半導體相關出口管制與該市場消費低迷、年節因素等影響，將壓抑電子零組件與資通訊產品出口。

CRIF中華徵信所發布最新分析提到，估計2023年台灣對中國大陸出口萎縮，過去以半導體為主的電子產品包含電子零組件與資通訊視聽產品占台灣對大陸出口70.98%，該二類產品也已在去年11月有顯著衰退，估計會是2023年出口持續承壓所在。

統計顯示，台灣對大陸出口單月值已從去年7月的160.33億美元階梯下滑，去年11月單月降至135.61億美元，2022全年出口估計衰退3.39%。該機構並估計2023年全年台灣對大陸出口恐再年衰退5-8%，成為拖累台灣全年出口值的因素，產官學界應提早提出因應對策。

另據財政部數據，去年前十一月累計我國出口年增9.4%，其中對大陸與香港出口年衰退0.1%，是唯一衰退的區域，另對美國出口則年增15.9%，對歐洲出口年增8.6%，對東協出口年增17.4%，對日本出口則年增7%。

該機構也分析，2023年台灣出口值預測難度非常高，包含受到全球疫情再度升溫、美元升息、烏俄戰爭仍持續等造成的全球景氣下滑影響，但今年首季出口值是否落底將是全年觀察指標。

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