快訊

上午規模3.2小區域地震「民眾以為爆炸」 氣象局曝在這縣市確實少見

難以繁衍後代…繼美國後 英國也將歸還一對大熊貓給中國大陸

獨／調查局明日之星變癡漢 捷運猥褻2正妹遭活逮

主計總處：積體電路去年1至11月出口總值達1,692億美元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
近年我國積體電路出口總值及年增率。 圖／主計總處提供
近年我國積體電路出口總值及年增率。 圖／主計總處提供

主計總處國情統計通報指出，據財政部統計，受惠於5G、高效運算及車用電子等新興應用持續擴展，我國積體電路出口逐年上升，近年穩居出口貨品規模首位，2022年1至11月積體電路出口總值達1,692億美元。

主計總處表示，去年1至11月積體電路出口總值達1,692億美元，已超越2021年全年，也較2021年同期增20.3%，且高於整體出口總值的增率9.4%，占整體出口總值比重攀升至38.1%，較2021年同期增3.5個百分點。

主計總處指出，若按出口地區觀察，我國積體電路出口市場向以大陸(含香港)居首，惟受疫情封控及景氣趨緩衝擊下游產品組裝產能影響，2022年11月出口至大陸(含香港)較2021年同月劇減13.0%，1~11 月累計982億美元，較2021年同期增15.9%，占比58.0%則較2021年同期下降2.2個百分點。

出口至東協十國3352億美元，占20.8%居次，年增22.2%，主因馬來西亞受惠於全球供應鏈轉移效應，我積體電路對其出口大增50.1%所致；前述二大出口地區合占近八成。

積體電路 香港 馬來西亞

延伸閱讀

多國收緊香港旅客檢疫 港府去信要求撤銷

行政院長蘇貞昌鬆口1800億元發現金，主計長這麼說

主計總處調查：製造業職缺數 七年新低

義務役加薪財源哪來？ 國庫署長：先等主計處編列預算

相關新聞

疫後復甦使餐飲大躍進 築間去年營收突破45億創歷史新高

疫後復甦，隨著疫苗施打普及、疫情趨緩及邊境開放後，國人回歸疫情前之正常生活相對帶動整體餐飲市場谷底反彈大幅成長，築間餐飲...

政府開春後普發6000元 學者不看好能拉抬經濟

去年總稅收超過預算數（俗稱超徵）約4500億元，社會各界呼籲政府「還稅於民」，行政院長蘇貞昌昨（4）日宣布，可動用的1800億元中扣除不時之需後，1400億元將發現金、全民共享，每人將發放6000元，據悉最快3月直接匯入民眾戶頭。民眾可領到錢固然是好事，但以當前經濟情勢來看，普發現金恐無法拉抬經濟。

允能風場 爆發債務危機

業界驚傳，由天豐新能源開發的允能風場，近期向銀行團求援，盼減降債務達上百億元，是台灣離岸風電場首家發生債務危機，而投入允...

允能風場爆債務危機 有還款意願想進行協商

業界驚傳，由天豐新能源開發的允能風場，近期向銀行團求援，盼減降債務達上百億元。據銀行團昨（4）日透露，已掌握允能表達要進...

允能風場爆財務問題 供應商中鼎有收到款項

天豐新能源開發的允能風場最長延宕超過兩年，且傳出正在和銀行團進行減債協商，引發風電產業鏈關注。

台美貿易倡議 14日台北會談

行政院經貿談判辦公室昨（4）日指出，有關台美21世紀貿易倡議的第二次會議，雙方決定於1月14日至17日在台北舉行新一回合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。