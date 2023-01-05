主計總處：積體電路去年1至11月出口總值達1,692億美元

去年總稅收超過預算數（俗稱超徵）約4500億元，社會各界呼籲政府「還稅於民」，行政院長蘇貞昌昨（4）日宣布，可動用的1800億元中扣除不時之需後，1400億元將發現金、全民共享，每人將發放6000元，據悉最快3月直接匯入民眾戶頭。民眾可領到錢固然是好事，但以當前經濟情勢來看，普發現金恐無法拉抬經濟。

2023-01-05 07:00