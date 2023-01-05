主計總處：積體電路去年1至11月出口總值達1,692億美元
主計總處國情統計通報指出，據財政部統計，受惠於5G、高效運算及車用電子等新興應用持續擴展，我國積體電路出口逐年上升，近年穩居出口貨品規模首位，2022年1至11月積體電路出口總值達1,692億美元。
主計總處表示，去年1至11月積體電路出口總值達1,692億美元，已超越2021年全年，也較2021年同期增20.3%，且高於整體出口總值的增率9.4%，占整體出口總值比重攀升至38.1%，較2021年同期增3.5個百分點。
主計總處指出，若按出口地區觀察，我國積體電路出口市場向以大陸(含香港)居首，惟受疫情封控及景氣趨緩衝擊下游產品組裝產能影響，2022年11月出口至大陸(含香港)較2021年同月劇減13.0%，1~11 月累計982億美元，較2021年同期增15.9%，占比58.0%則較2021年同期下降2.2個百分點。
出口至東協十國3352億美元，占20.8%居次，年增22.2%，主因馬來西亞受惠於全球供應鏈轉移效應，我積體電路對其出口大增50.1%所致；前述二大出口地區合占近八成。
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