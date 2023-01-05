台美貿易倡議 14日台北會談

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院經貿談判辦公室昨（4）日指出，有關台美21世紀貿易倡議的第二次會議，雙方決定於1月14日至17日在台北舉行新一回合會議。我方由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮主談，美國貿易代表署也宣布，美方將由貿易代表署助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）率團。

USTR新聞稿表示，會議由麥卡廷主談，團員還包括多個美國政府機構代表。

議題方面，經貿辦表示，雙方工作階層仍在討論中，議程尚未完全確定。我方期盼本次會晤能夠進一步促進本項倡議目標的達成。

據了解，本次會議的談判議題，主要還是會先圍繞在上次所談及的那四項協議相關（包括貿易便捷化、反貪腐、中小企業及良好法制作業）的細節文字來做確認，如果會中順利達成共識，將會先簽下第一階段的雙邊協定，至於能否趕在本次會議完成簽署，尚未可知，也有極大可能性是下次才簽。

經貿辦指出，台美繼去年11月8日至9日在美國紐約就「台美21世紀貿易倡議」舉行會議後，雙方決定於1月14日至17日在台北舉行新一回合會議。本次會議我方將由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮會同外交部、駐美代表處、經濟部、財政部、金管會、法務部、廉政署、國發會、農委會防檢局、行政院法規會及經貿談判辦公室等人員出席。

議題方面，由於雙方工作階層仍就個別議題進行視訊討論，因此議程尚未完全確定。我方期盼本次會晤能夠進一步促進本項倡議目標的達成。

知情人士說，國際談判往往都需要很多細節，只要沒有簽下名字之前都不算數，因此現在唯一可以確定的就是第二場會議在台北，時間就是1月14日至17日。

美國 國發會

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