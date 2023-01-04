氣候法關鍵條文協商仍無共識 明日料挑燈夜戰

攸關減碳大計的《溫室氣體減量及管理法》修法，今（4）日繼續在立法院召開黨團協商，不過碳費機制、優惠費率等關鍵條文，仍無共識，明（5）日將繼續協商，可能將挑燈夜戰，力拚本會期三讀通過。

溫管法全面翻修，朝野立委加上行政院草案多達20個修法版本，立法院衛環委員會等六大委員會在今年5月歷經連續兩天逐條審查後送出委員會，多數關鍵條文保留，立院截至今日已召開三次黨團協商，不過在碳費機制等條文仍無共識。

其中，產業界最關注的碳費機制，各黨立委皆有其堅持。國民黨立委吳怡玎指出，碳費徵收不能將電力業排除；民進黨立委何欣純則關注，應對製造業、傳產有一定輔導機制；時代力量立委邱顯智則認為，應在母法訂定碳費調漲機制，避免未來受外在壓力干擾；民眾黨立委賴香伶則希望納入「碳稅」條文。

另外在碳費優惠費率條文上，環保署針對減碳達指定目標者，可申請適用優惠費率，但邱顯智認為，這等同於空白授權，才剛開始徵收碳費，就給予優惠，他建議應施行一段時間再來評估是否必要。

民進黨立委羅致政則說，民進黨版本新增適用條件，包含轉換低碳燃料、負排放技術、製程改善等條件。最後相關條文都暫時保留。

討論到碳交易機制時，國民黨立委曾銘宗所提修正條文，賦予未來成立碳權交易所法源，則獲得採納。

曾銘宗表示，成立碳權交易所好處在於有效率、消弭弊端，各國建立碳交易機制並非一蹴可幾，市場機制建立需要時間，雖然環保署打算先透過交易平台來做，但母法也應賦予成立碳交易所相關法源，讓證交所有所準備。

今日經過近三小時討論，關鍵條文仍未達成共識，最後立法院長游錫堃隨後裁示，明日下午繼續協商，並請各黨團保留時間到晚間9時，預估明日將挑燈夜戰，力拚本會期順利三讀。