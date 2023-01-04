環團盯產業用電 經部：今年啟動用電大戶條款檢討機制
綠色和平等團體今（4）日舉辦記者會，要求經濟部嚴管用電大戶，經濟部說明，用電大戶條款已有相應推動措施，現階段以契約容量5000瓩以上的電力用戶進行規範，依據提報的執行計畫，八成業者規劃於2023年度完成義務履行。
經濟部強調，將於今年度依法啟動法規，檢討例如規範義務用戶契約容量、義務裝置容量比例等，外界相關意見將作為年度檢討參考。
經濟部能源局說明，依照用電大戶條款規定，用電大戶應於第2年(2022年)申報執行計畫書，並於5年(2025年)內完成義務履行；依業者申報資料說明，其履行義務方式分為：設置再生能源發電設備412MW、43.6%；購買再生能源電力及憑證492.2MW、52%；設置儲能設備41.6MW、4.4%；經濟部將協助輔導業者如期完成相關義務。
能源局進一步指出，用電大戶條款推動初期以契約容量5000瓩以上的電力用戶為優先推動對象並建立相關典範，供其他業者參考推動，後續將視義務履行成效，依法每2年檢討相關措施。
能源局強調，再生能源發展須兼顧環境生態、成本效益與分期均衡發展，針對用電大戶條款檢討修正，將持續積極與外界溝通，以期了解各界意見，作為檢討及評估參考。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言