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環團盯產業用電 經部：今年啟動用電大戶條款檢討機制

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

綠色和平等團體今（4）日舉辦記者會，要求經濟部嚴管用電大戶，經濟部說明，用電大戶條款已有相應推動措施，現階段以契約容量5000瓩以上的電力用戶進行規範，依據提報的執行計畫，八成業者規劃於2023年度完成義務履行。

經濟部強調，將於今年度依法啟動法規，檢討例如規範義務用戶契約容量、義務裝置容量比例等，外界相關意見將作為年度檢討參考。

經濟部能源局說明，依照用電大戶條款規定，用電大戶應於第2年(2022年)申報執行計畫書，並於5年(2025年)內完成義務履行；依業者申報資料說明，其履行義務方式分為：設置再生能源發電設備412MW、43.6%；購買再生能源電力及憑證492.2MW、52%；設置儲能設備41.6MW、4.4%；經濟部將協助輔導業者如期完成相關義務。

能源局進一步指出，用電大戶條款推動初期以契約容量5000瓩以上的電力用戶為優先推動對象並建立相關典範，供其他業者參考推動，後續將視義務履行成效，依法每2年檢討相關措施。

能源局強調，再生能源發展須兼顧環境生態、成本效益與分期均衡發展，針對用電大戶條款檢討修正，將持續積極與外界溝通，以期了解各界意見，作為檢討及評估參考。

經濟部

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