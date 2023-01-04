台2023最大灰犀牛？星展：關注美新任眾議院議長是否訪台

台灣2023年最大灰犀牛？星展集團今（4）日舉行經濟展望，星展集團資深經濟學家馬鐵英坦言仍是兩岸關係議題，今年是否進一步升級，不確定性程度仍高，尤其必須關注新任美國眾議院議長是否訪問台灣，以及中國大陸對此反應，都必須關注。

美國將於台灣時間1月4日（三）進行眾議院議長選舉，共和黨候選人凱文・麥卡錫（Kevin McCarthy）為目前最有可能勝出的人，而金融業界今年最新對台經濟展望風險預測，都將兩岸關係列為最大灰犀牛，假設美國新任眾議院院長如果再一次訪問台灣，可能再度刺激中國大陸反映。

前一波兩岸疫情升溫，起因當時美國眾議院議長裴洛西訪台，升溫兩岸對峙關係，後續引發全球對兩岸戰爭可能性提高疑慮，以及加大外資對台灣經濟觀望。

星展集團今日示警，台灣2023年仍須留意地緣政治風險。中國大陸仍有空間將對台灣的貿易限制措施從農產品擴大到非科技類製造品，並繼續保留對陸客訪台的相關禁令。所幸中國大陸正在結束其清零政策並轉向疫後重新開放，預計中國的總體需求可望於今年下半年復甦，並為台灣出口提供週期性支持。

馬鐵英認為，以週期性角度來看，中國大陸對台灣貿易需求今年反而會好轉，兩岸今年之間貿易不至於特別糟糕，惟必須關注美政治人物訪台，尤其美新任眾院議長如果真的訪問台灣，中國大陸會如何反應，將是台灣今年必須要關注的最大灰犀牛。

馬鐵英指出，儘管面臨俄烏戰爭、美國升息、中國大陸清零等挑戰，台灣經濟2022年仍保持趨勢性成長。展望2023年，由於全球經濟進一步降溫，台灣將開始感受到貿易衰退所帶來的負面影響。另一方面，疫後的重新開放和靈活的財政貨幣政策，則有望在2023年為台灣經濟提供緩衝。