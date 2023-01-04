2023出口不妙！ CRIF預估：全年出口恐衰退5％至9.1％

CRIF中華徵信所今日發出預估報告，在半導體業擴大衰幅情況下，台灣去年12月出口值可能僅307.1億美元至325.2億美元之間，第四季出口值落在1068億美元至1086億美元之間，遠低於財政部所預測的1176億美元。CRIF也預估，2023年台灣出口承壓，今年全年出口值恐下滑至4350至4525億元之間，衰退幅度可能落在5％至9.1％之間。

財政部本周六將公布去年12月進出口數字，財政部統計處長蔡美娜先前表示，去年11月出口「黯淡無光」，12月也無法避免連4黑，第四季負成長已成定局。

CRIF今日也發布報告，預估去年12月出口值可能僅307.1至325.2億美元，第四季出口值落在1068億美元至1,086億美元之間，遠低於財政部所預測的1176億美元；雖然前三季出口成長，去年全年出口總值約落在4745億美元至4763億美元，年增6.7％至6.32％，但較財政部原先所預估的全年出口值4853億美元，則由正成長轉為衰退1.85％至2.23％。

CRIF進一步指出，尤其是電子零組件類產品已經連續3個月呈現月衰退，預估電子零組件12月出口值可能下探140億美元的情況下，導致12月台灣整體出口值再創去年新低。

CRIF分析，整體出口衰退則，與對中國大陸及香港下半年出口走弱有絕對關係，前11月台灣對陸港出口值1716.35億美元，占比由降至38.7％；且台灣對陸港單月出口值，由7月160.33億美元呈現階梯式下滑，11月對已降低至135.61億美元，12月可能也不樂觀，預估全年對中國大陸出口將衰退3.39％。

CRIF認為，目前最需要關注的是，以半導體為主的電子零組件產品及資通訊視聽產品，合計占台灣對陸港出口占比的70.98％，而這兩類產品也是11月對陸港出口衰退最明顯的產品，這也使2023年出口承壓。至於2023年台灣出口值的預測值，受到全球疫情再度升溫、美元持續升息、俄烏戰爭難和談，所造成的全球景氣下滑影響，預測難度非常高，第一季出口值是否落底，將是全年出口值觀察的關鍵。

CRIF預期，因美國對大陸半導體晶片的制裁影響，以及大陸內需消費不振（11月單月衰退5.4％之多），電子零組件及資通訊視聽產品的出口將進一步向下探底。全年對陸港出口可能年減5％至8％，將是今年出口衰退的最大挑戰，因此，今年台灣全年出口值可能下滑至4350億美元至4525億元之間，衰退幅度可能落在5％至9.1％之間，值得產官學儘早提出減少出口衰退的因應對策。