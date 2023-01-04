星展：發現金仍難扭轉景氣下滑趨勢 房市將出現軟著陸

星展銀行今公布2023年第一季經濟展望，會中預估台灣經濟成長率今年將放緩至2.3%。針對行政院公布將發放現金，雖無法扭轉景氣下滑趨勢，但可緩衝景氣下滑的壓力，也認為不至於會刺激國內通膨升溫，但也提醒今年房地產恐出現「軟著陸」。

星展銀行今預估，台灣2023年GDP成長率，將從去年的2.9%放緩至2.3%，預期第一季會在谷底，甚至不排除為零。今年經濟成長率2.3%，是接近2012年歐洲債務危機、2015年到2016年的中國大陸經濟放緩期間的成長水準，但優於2001年科技泡沫、2008年到2009年全球金融海嘯期間台灣的經濟衰退狀況。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，由於全球經濟放緩帶來阻力，商品出口和民間投資前景今年可能惡化，另受益於疫後的邊境重啟，服務出口和民間消費可望進一步復甦。由於財政政策轉向擴張，政府消費和公共投資今年可能回升。製造業可能萎縮，服務業會部分復甦，相互抵銷，台灣經濟才可避免負成長。

馬鐵英指出，在過去3年疫情中，台灣經濟表現穩健，因此台灣公共債務佔GDP的比率一直保持在較低水準，如果2023年經濟衰退風險大幅上升，認為政府有足夠的空間採取逆週期的財政政策，以提振內需。

行政院今公布將發放每人6000元現金，市場擔憂恐再讓通膨升溫。馬鐵英則認為，台灣政府的債務比例一再下降，應該不會因為財政刺激帶動通膨升溫，因為現在景氣正在往下走，政府推出的措施是逆週期的措施，是要緩衝景氣下滑的壓力，雖然發現金不會扭轉景氣下滑的趨勢，但不用擔心因發現金導致通膨升溫。

馬鐵英指出，刺激消費的財政措施，不外乎兩手段，包含發消費券與發現金。發現金措施，在日本周邊國家也採取過，不過現金被替代風險較高，民眾可能選擇存起來提升儲蓄率，以效果來講發消費券的效果較好，但從政策的實施即時性來說，現金可能更加即時，考慮到台灣去年第四季經濟已經往下走，政府主要是想趕緊採取措施，為經濟成長提供更即時的幫助，但整體效果來說，傾向認為發消費券效果會好一點。

在今年通膨預估部分，星展銀行預計台灣CPI通膨將從去年的3%回落至1.8%。由於全球需求疲軟及新興市場貨幣兌美元走穩，今年原油和其他原物料的進口價格有可能回落。但在重新開放相關需求的推動下，國內服務類價格通膨可能會保持高位。

馬鐵英認為，估計今年台灣央行第一季還會升息半碼，但今年由於經濟成長放緩、通膨壓力緩和，估第一季還是有緊縮性動作，第二季會轉向中性立場，估第二季會保持利率不變一路到年底，且不認為台灣今年會有降息或寬鬆的動作，因為台灣去年沒有劇烈升息，即便升息半碼，基準利率也剛好覆蓋通膨率，轉向降息的機率不大，估台灣利率會保持在1.75%的水平。

不過，馬鐵英提醒，台灣房地產市場將出現「軟著陸」，主要是台灣的房價收入比與房貸收入比去年均攀升至新高，意味著住房負擔能力持續惡化，預計2023年不至於出現劇烈的收入衝擊或利率衝擊，引發房地產市場的急劇調整，但借貸成本溫和上升與就業市場溫和放緩，將帶來房地產市場的軟著陸。

馬鐵英指出，去年台灣房地產以房價來看仍處於高位，雖然說房屋交易開始下降，但去年房價仍強勁成長，今年房市「軟著陸」，主要是房價會從去年雙位數到今年變成單位數成長，可能是0%到5%之間，房價下修時間點可能體現在今年上半年，但是這預估的基準未考慮到政策面，像是政府未來可能推出更多打房措施。