快訊

燦笑揮手好吸睛！北一女旗隊美花車遊行獲讚賞 英媒選為本日最佳照片

解決光電案場土地問題 寶晶能源董座提二大建言

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

太陽光電產業永續發展協會理事長暨寶晶能源董事長蔡佳晋今（4）日指出，以目前每年的進度想要完成2025年光電建置量20GW的目標，恐怕難度非常高，期盼政府必須重新檢視國土規劃，並且進一步開放，同時簡化變更土地的流程，才有機會加速台灣能源轉型。

太陽光電產業永續發展協會今日舉辦媒體餐敘，蔡佳晉受訪時指出，現行太陽能光電建置的最大痛點就是覓地不易，一塊數公頃的土地很可能就有上百位地主，整合難度非常高，即使整合完成，還要進行土地變更，流程宛如環遊世界般的漫長，對台灣能源轉型相當不利。

蔡佳晋進一步指出，目前協會正在偕同會員向官員力促修法，主要訴求是希望重新檢視國土規劃，並且適度開放部分國土作為太陽能光電建置區，如此一來就可解決土地整合不易的問題，其次，透過修法將土地變更的程序簡化，讓電廠興建進度能加快腳步。

蔡佳晋感嘆，雖然目前台灣屋頂型、漁電共生正持續發展，但光電建置量仍遠不及地面型太陽能，而地面型電廠最關鍵的挑戰就是土地，期盼政府必須要積極正視這個問題，透過國土規劃策略，讓產業、政府、農民達到三贏局面。

蔡佳晋認為，再生能源已經是全球趨勢，台灣也無法置身事外，因為廉價的灰電已經讓環境付出代價，難道還要留給我們下一代子孫如此糟糕的環境嗎？政府必須要硬起來，將更多不利耕地及休耕地進行規劃，編定成發展用地，同時做好饋線基礎建設，至少就能縮短建置案場建置約五成的時間，也對光電達標有正面幫助。

太陽光電產業永續發展協會去年元月成立，至今已屆滿週年，主要成員包括寶晶能源、森崴能源（6806）、台灣韋能、中租迪和、台泥儲能、雲豹能源、中租迪和、寶島陽光再生能源、永鑫能源、泓德能源等大型光電開發商。

太陽光電 太陽能 再生能源

延伸閱讀

影／國土計畫法影響新北山區農民生計 眾人拉布條嗆聲

用電大戶條款體檢 台灣5大傳產屋頂光電設置率不到4％

苗栗縣公辦公營老人安養家園案 衛生局初估1.2億興辦

故軍火商汪傳浦妻子外雙溪的別墅 行政執行署2442萬拍出

相關新聞

獨／核四公投後一年 將與地方討論朝向「綜合電力園區」規劃

2021年12月決定核四命運的公投以「不同意」告終，經過一年，外界持續關注核電廠後續處理。經濟部及台電初步評估，核四廠址...

影／環團要求與王美花喝咖啡 立即檢討修正綠能政策

綠色和平組織、台灣健康空氣行動聯盟及荒野保護協會等環保團體，上午前往經濟部舉行「用電大戶條款沒路用，吃電怪獸罩不住」記者...

迎向Web3時代！台灣大號召全球百名IT種子 培育科技大神

迎接Web3科技新浪潮，台灣大哥大（3045）宣布，將徵才觸角伸向全球，將於2023年1月展開第二波台灣大「科技大神培育...

10萬元勞保紓困貸款7日申請截止 已受理9.2萬件

年關將近，為減輕勞工負擔，112年勞保紓困貸款自去年12月26日開放申請，截至今（4）日下午4點，已受理9萬2190件，...

星展：發現金仍難扭轉景氣下滑趨勢 房市將出現軟著陸

星展銀行今公布2023年第一季經濟展望，會中預估台灣經濟成長率今年將放緩至2.3%。針對行政院公布將發放現金，雖無法扭轉...

2023出口不妙！ CRIF預估：全年出口恐衰退5％至9.1％

CRIF中華徵信所今日發出預估報告，在半導體業擴大衰幅情況下，台灣去年12月出口值可能僅307.1億美元至325.2億美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。