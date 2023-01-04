解決光電案場土地問題 寶晶能源董座提二大建言

太陽光電產業永續發展協會理事長暨寶晶能源董事長蔡佳晋今（4）日指出，以目前每年的進度想要完成2025年光電建置量20GW的目標，恐怕難度非常高，期盼政府必須重新檢視國土規劃，並且進一步開放，同時簡化變更土地的流程，才有機會加速台灣能源轉型。

太陽光電產業永續發展協會今日舉辦媒體餐敘，蔡佳晉受訪時指出，現行太陽能光電建置的最大痛點就是覓地不易，一塊數公頃的土地很可能就有上百位地主，整合難度非常高，即使整合完成，還要進行土地變更，流程宛如環遊世界般的漫長，對台灣能源轉型相當不利。

蔡佳晋進一步指出，目前協會正在偕同會員向官員力促修法，主要訴求是希望重新檢視國土規劃，並且適度開放部分國土作為太陽能光電建置區，如此一來就可解決土地整合不易的問題，其次，透過修法將土地變更的程序簡化，讓電廠興建進度能加快腳步。

蔡佳晋感嘆，雖然目前台灣屋頂型、漁電共生正持續發展，但光電建置量仍遠不及地面型太陽能，而地面型電廠最關鍵的挑戰就是土地，期盼政府必須要積極正視這個問題，透過國土規劃策略，讓產業、政府、農民達到三贏局面。

蔡佳晋認為，再生能源已經是全球趨勢，台灣也無法置身事外，因為廉價的灰電已經讓環境付出代價，難道還要留給我們下一代子孫如此糟糕的環境嗎？政府必須要硬起來，將更多不利耕地及休耕地進行規劃，編定成發展用地，同時做好饋線基礎建設，至少就能縮短建置案場建置約五成的時間，也對光電達標有正面幫助。

太陽光電產業永續發展協會去年元月成立，至今已屆滿週年，主要成員包括寶晶能源、森崴能源（6806）、台灣韋能、中租迪和、台泥儲能、雲豹能源、中租迪和、寶島陽光再生能源、永鑫能源、泓德能源等大型光電開發商。