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勞工看過來！10萬元紓困貸款1/7申請截止

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

勞保局今（4）日指出，2023年勞工保險被保險人紓困貸款，每人最高貸款金額新台幣10萬元，即將在1月7日截止受理，請有需要且符合申請資格的勞工朋友盡快登錄。

勞保局指出，凡符合申貸資格且完成對保開戶者，申貸款項可於農曆春節前核撥。為方便勞工朋友申貸，今年勞保紓困貸款仍維持往例可至臺灣土地銀行網站網路申請、窗口臨櫃申請或以郵遞方式申請，請勿至勞保局申請，以免耽誤而超過申請期間。勞工朋友申請後可透過台灣土地銀行入口網站查詢辦理進度及核定結果，掌握申請進度。

另外，勞保局也說，近日勞工朋友詢問較多關於勞保紓困貸款仍有舊欠餘額，可否先行清償後再申請112年勞保紓困貸款，勞保局說明，凡於受理期間內，提前還清舊欠本息且符合本次申請資格條件者，亦可再申辦本次貸款。

最後，勞保局提醒，勞保紓困貸款是為幫助勞工朋友紓解一時的經濟困難，而非提前支領未來的老年給付，未清償之本息雖可於未來申領勞保給付時扣減，但勞保給付係勞工朋友將來生活的保障，請珍惜這層保障，貸款後務必按時還款，避免未來申請給付時給付金額遭扣減而影響生活。

勞保 台灣土地銀行 保險

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