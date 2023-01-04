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結束近兩年任期 美國商會執行長魏立安請辭

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣美國商會執行長魏立安日前請辭，將轉赴華府開展新職涯。本報資料照片
台灣美國商會執行長魏立安日前請辭，將轉赴華府開展新職涯。本報資料照片

台灣美國商會（AmCham Taiwan）今天宣布，執行長魏立安（Andrew Wylegala）日前提出辭呈，將轉赴華府開展新職涯。美國商會表示，將由張韶韵（Amy Chang）暫代執行長，並同時積極尋找魏立安的繼任者。

台灣美國商會說，魏立安將在服務至2月17日；張韶韵是退休的美國外交官，她曾在2013年至2019年擔任台灣美國商會政府及公共事務部資深總監。

魏立安說：「過去兩年我能為這個強韌且具影響力的國際商業組織做出貢獻，我深感榮幸。 我相信商會將繼續努力推進台美貿易和投資以及會員的利益，並支持台灣在經濟上向美國和其他市場的轉型投資，在全球創造價值。」他期待以新的身分繼續與美國商會合作，除了完成順暢的交接工作，並會在華府新職務上，支持商會將在今年夏天恢復因疫情而暫停數年的華府「叩門之旅」。

台灣美國商會會長施立成表示，「我擔任商會會長一年來，很高興能與Andrew共事。在我們共同努力下，商會不斷地支持會員、改善台灣的商業環境，並向世界強調至為重要的美台關係之深度與影響力。」

台灣美國商會指出，魏立安在2021年3月就任後，帶領商會15人團隊，克服新冠疫情的挑戰，順利執行了商會的各項任務，包括在同年11月將「台北市美國商會」更名為「台灣美國商會」，並成功舉辦了商會成立七十周年的慶祝活動，蔡英文總統和美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）均親自出席。他的創意及任內推動的各項方案，使美國商會在會員成長和財務方面均創下歷史佳績，並網羅了許多優秀人才，為商會在2023年之後持續推動良好商業環境，打造了堅實的基礎。

美國商會 疫情

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