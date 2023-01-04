紅包存起來？全民發6,000元 學者：會花掉的應該比較多

行政院長蘇貞昌今（4）日宣布，將在農曆年後普發現金每人6,000元，並且今年一整年將給予中低收入戶加碼。對此，中央大學經濟系教授徐之強今（4）日表示，經過試算6,000元是合理的數字，針對中低收戶加碼也相當合適，因為去年的高通膨，對這一族群的衝擊最深。

惟在發放的時間點，徐之強認為，「愈快愈好」，如果作業程序無法趕在農曆年前，他建議可以在寒假結束、各級學校開學前，以減輕家庭經濟負擔，也可將此刺激經濟政策視為未來生產人力資本投資的效果。

台經院研究六所所長吳孟道表示，普發現金6,000元，「不無小補、有在進步，是可以接受的」，這次金額不僅比三倍券、五倍券來得多，而且還是發現金，尤其在農曆年前就確定了這件事，相信民眾心理多認為這「未償不好」。

吳孟道指出，現在各項經濟數據多顯示，今年的日子恐怕是苦哈哈，此時政府適時的點火，相信對刺激短期經濟成長會有一定的幫助，雖然今年的經濟成長率多預期會比去年差，但大家總還是希望能比預期來得好一點。至於發現金會不會存起來？吳孟道認為，收到這紅包，會花掉的應該比較多。

吳孟道也說，任何政策一定都會有雜音，更不可能討好每一個人，他並強調，「政策重視的是當下」，現在無薪假人數已開始攀升，若當下都過不去了，還想著以後會如何，「有點不切實際」。