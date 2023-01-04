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影／環團要求與王美花喝咖啡 立即檢討修正綠能政策

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
綠色和平組織、台灣健康空氣行動聯盟及荒野保護協會等環保團體，前往經濟部舉行「用電大戶條款沒路用，吃電怪獸罩不住」記者會，以行動劇呼籲經濟部嚴管用電大戶，並依能源轉型目標，提升2030年用電大戶義務至少達實際用電量百分之三十至六十。記者侯永全／攝影
綠色和平組織、台灣健康空氣行動聯盟及荒野保護協會等環保團體，前往經濟部舉行「用電大戶條款沒路用，吃電怪獸罩不住」記者會，以行動劇呼籲經濟部嚴管用電大戶，並依能源轉型目標，提升2030年用電大戶義務至少達實際用電量百分之三十至六十。記者侯永全／攝影

綠色和平組織、台灣健康空氣行動聯盟及荒野保護協會等環保團體，上午前往經濟部舉行「用電大戶條款沒路用，吃電怪獸罩不住」記者會，呼籲經濟部嚴管用電大戶，並依能源轉型目標，提升2030年用電大戶義務至少達實際用電量百分之三十至六十。抗議團體高呼「我們要與王美花喝咖啡」，希望面對面向經濟部長提出應立即檢討修正的綠能政策。

經濟部主責的「用電大戶條款」上路兩年，被外界質疑法條過於寬鬆，也對能源轉型過度輕忽，而近期通過的「再生能源發展條例」修正草案，增訂新建物屋頂要設置太陽能發電設備，希望加速推動民間與政府聯手增加屋頂種電速度，卻對真正該負責的用電大戶選擇性忽視。

綠色和平專案主任洪昇邦表示，兩年前經濟部推出用電大戶條款的初衷，是利用法規的約束力，讓用電大戶投入資源設置再生能源發電設備，加速企業能源轉型。但如今條款實施兩年，綠色和平經調查發現，過半義務戶都採用購買綠電憑證的方式履行義務，實際增加再生能源設置遠不及500MW，台灣五大傳產的工業區屋頂光電設置率低於百分之四，兩年內也僅增加百分之一，顯示用電大戶條款效率不彰，更無法推動用電大戶承擔能源轉型責任。

洪昇邦認為，義務戶必須負擔其實際用電量的百分之二十的綠電，並在2025年後隨能源轉型進度逐步提高，在2030年至少應達到百分之三十至六十，且要鼓勵自建發電與儲能設備。他也強調，政府不僅要進一步提高再生能源佔比，更要確保綠電開發不能傷害地方生態與在地生計。

環保團體代表在經濟部上演行動劇，抗議政府能源政策的缺失，以及「用電大戶條款」無法推動用電大戶承擔能源轉型責任。記者侯永全／攝影
環保團體代表在經濟部上演行動劇，抗議政府能源政策的缺失，以及「用電大戶條款」無法推動用電大戶承擔能源轉型責任。記者侯永全／攝影

經濟部 再生能源

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