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需求強勁且新產能開出 材料-KY今年雙位數成長

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

受惠絲束、醋片需求強勁配合新產能開出，化學股材料-KY（4763）樂觀看待今年營運。公司表示，先前已陸續與客戶進行產品價格調整，加上經濟規模擴大有助毛利率提升，且目前醋片訂單能見度已爆滿，樂觀看待2023年度營收有雙位數的成長。

材料-KY今（4）日持續震盪走高，盤中最高一度來到214元，截至記者發稿時，股價為209.0元，上漲13.5元、6.91%。

材料-KY表示，由於絲束及醋片需求強勁，已陸續與客戶進行產品售價調整，樂觀看待2023年度營收再創新高達到雙位數成長。加上產能持續增加使經濟規模擴大以及往上游整合。

且醋酐新廠量產後，在原物料成本下跌、向上游整合策略發揮，第3季毛利率約39%、優於前一季的約36%，亦高於過去五年平均約28%的水準，醋酐新廠量產後已進一步優化成本結構，將有助於提升毛利率成長。樂觀期待2023年度獲利表現優於2022年度。

此外，全球四大煙商中，繼英美煙草（BAT）和日本煙草株式會社（JTI）後，美國的菲利普莫里斯（PM）與德國的帝國煙草（Imperial），相繼追加訂單，全球四大煙商皆成為材料-KY的客戶，預計2023年3月完成8,000噸及4月完成9,000噸的絲束產能擴增，以滿足四大煙商的需求。

公司表示，預計2023年6月完成3,000噸，以及2024年9月完成15,000噸醋片產能擴增。湖北中煙、河南中煙的子公司追加紡絲級醋片3,000噸的訂單，已於去年第2季起開始交貨，使得本公司醋片訂單的爆滿。

此外，看好循環經濟商機與持續延伸產業鏈上下游的機會，材料-KY持續增加投資研發綠色環保材料，其中，已研發出的可生物降解紡織纖維，著眼於發展替代傳統香煙的相關產品，並持續評估其他上下游發展機會。

毛利率 營收

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