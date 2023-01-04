上班族兔年願望 最盼望加薪、有好工作、遇到佛心頭家

yes123求職網今（4）日發布「勞工兔年願望與職場命理調查」，結果顯示，上班族的兔年職場願望，在可複選情況下，有52.6%的人優先希望「加薪」，其次是「找到好工作」(51.7%)、「碰到好老闆或主管」(38.9%)，以及「每天準時下班，不用加班」(37.1%)，和「不論對內或對外，團隊合作愉快」(36.2%)。

至於第六到第十名的願望，又依序為：「排假順利，休假正常」(31.5%)、「碰到好同事」(30.3%)、「不要再被視為職場工具人」(29.3%)、「有時間進修」(28.3%)、「提高工作效率」(25.4%)。

針對人際關係部分，在可複選情況下，則有38.5%的上班族透露，兔年最想改善與「同事」的關係，緊接著是「父母或長輩」(36.7%)、「主管」(35.5%)，以及「夫妻或男女朋友」(27.6%)、「老闆」(26.3%)的關係。

除了人際關係仍有改善空間外，至於自評「職場競爭力」部份，上班族平均給自己66.5分，算是及格，還有5.4%的上班族，甚至打滿分、100分；不過其中合計有24.1%的人，自認「競爭力」不及格，也就是60分不到。

因此對於兔年的職場規劃，像是進修方面，在可複選情況下，有高達六成三(62.8%)的上班族，想進修「外語」領域，其次為「資訊科技、程式語言」(50.8%)、「與自己興趣有關的才藝」(49.6%)、「影音設計」(25.1%)。

同時回顧過去一年，覺得在職場生活中，自己整年的表現最像十二生肖裡的哪種動物？在可複選情況下，此次調查發現，高達三成九自認，去年最像是「牛」：刻苦耐勞，腳踏實地；還有24.4%自認最像「蛇」：內歛沉穩，能屈能伸；甚至有23.5%自認最像「雞」：勤奮不懈，全心工作。

展望2023年職場表現，在可複選情況下，就有三成二期許自己，今年能像「兔」：聰明謹慎，越跳越高；或是31.3%期許像「龍」：意氣風發，平步青雲；或是30.2%期許像「豬」：無憂無慮，享受生活。除此之外，也有29.2%希望自己像「鼠」：順應時勢，靈活應變；以及23.2%希望像「馬」：無拘無束，得心應手。

上述「勞工兔年願望與職場命理調查」是由yes123求職網於2022年12月15日到12月28日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的求職會員(畢業或役畢或免役)，有效問卷共1,266份，信心水準為95%，誤差值為正負2.75%。