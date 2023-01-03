法國外貿銀行：不要指望亞洲在 2023 年拯救全球經濟

法國外貿銀行今（3）日指出，全球市場不能指望中國大陸或亞洲在 2023 年拯救全球經濟，因為預計中國大陸到 2023 年GDP年成長即便到 5.5%，仍遠低於 2008年的8%或 2021 年第一波 Covid 之後的 8.1%。換句話說，中國大陸對全球經濟的支持將比人們在嚴格的零 Covid 政策後基於其經濟的快速開放所預期的更為有限。

法國外貿銀行指出，全世界正在尋找2023年經濟起飛解藥，因記憶定格在 2008 年中國大陸將世界經濟拉出深淵時，將焦點放在中國大陸市場。

但現實情況，世界情況與2008年截然不同。全球金融危機始於美國房地產市場（即次級抵押貸款市場）最差借款人的違約浪潮，並迅速蔓延至其他國家世界通過金融渠道，得益於估計佔國內生產總值 30% 的龐大刺激計劃，中國成功地緩衝了金融衝擊和西方經濟體崩潰的影響，這使得西方與新冠病毒相關的刺激措施相形見絀。

相較2008年，2023 年亞洲對全球經濟的潛在光明不再來自財政或貨幣刺激，而是來自對中國大陸零疫情政策打壓，阻礙中國大陸在2022年以及2020年和2021年第一波疫情期間的增長，隨著中國大陸目前正在經歷的非常快速的經濟開放，法國外貿銀行認為，市場應該預計中國大陸GDP增長將接近 2022 年的兩倍，對世界其他地區產生積極但仍然溫和的影響。

這有一些原因。一是中國大陸自身的外部環境遠比2021年走出第一波疫情後差很多，當時西方經濟體被壓抑的需求巨大，貨幣政策依然寬鬆。現在，美國和歐洲都在走向衰退（至少是技術性衰退），利率創歷史新高以應對前所未有的通脹，至少與過去幾十年相比是這樣。

第二，多數新興世界地區，存在償還債務嚴重困難，需要更高利率償還債務，除了出口疲軟和全球金融週期惡化，中國大陸的消費者信心還需要時間才能完全恢復，尤其是在青年失業率居高不下和可支配收入增長緩慢的情況下。

Covid 政策的轉變如此突然，這一事實解釋了為什麼中國大陸人需要一些時間來做出消費決策，尤其是在耐用服務和商品方面，更不用說住房了。雪上加霜的是，鑑於此後公共債務的大量積累，中國大陸的財政空間現在比 2008 年小得多。在貨幣方面，降息空間也受到非常強硬的美聯準和全球高利率的限制。

法國外貿銀行認為，能源和食品補貼在 2022 年設法緩解的大部分通脹，將可能在 2023 年出現，因為亞洲經濟體無法再承受此類補貼的財政成本。積極的一面是，即使在中國大陸開放後，隨著供應鏈繼續重新洗牌，預計 2023 年外資將繼續流入東南亞和印度，但投資金額可能會更加溫和。

總而言之，法國外貿銀行預計東南亞經濟體以及印度經濟將在 2023 年減速，這將進一步模糊中國大陸在零疫情政策後重新開放對世界其他地區的積極影響。