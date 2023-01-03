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信邦去年業績登頂 連續13年改寫營收歷史高點

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

連接線束廠信邦（3023）不畏景氣逆風，在汽車、綠能、醫療、工業應用等四大領域成長帶動下，不僅去年第4季單季營收創下新高，全年亦無懸念登頂，已連續13年改寫營收歷史高點紀錄。

信邦自結2022年12月合併營收為26.46億元，月減5.5%、但年增21.8%；去年第4季合併營收為82.40億元，季增0.7%、年增25.9%；累計2022全年度合併營收為308.86億元，年增20.2%。

信邦指出，12月合併營收較11月減少，係受歐美年末假期及年度盤點客戶端庫存調整所影響。全年度合併營收308.86億元，再次超越2021年之營運表現，為歷史之高點，自2009年以來，已連續13年改寫營收歷史高點紀錄。

信邦表示，去年第4季合併營收82.40億元，除為歷年同期高點紀錄外，亦創單季營收歷史高點之佳績；去年度每月之營運表現，計有10次改寫單月營收歷史高點紀錄。

其中，MAGIC 5大產業全年度之銷售相較於2021年同期，醫療及健康照護產業成長17.9%、汽車產業成長47.6%、綠能及節能產業成長34.1%、工業應用產業成長18.8%、通訊及電子周邊產業減少0.7%

在產品別銷售比重上，連接線組生產銷售佔合併營收76.95%；連接器及零組件銷售佔23.05%；按產業別的銷售分布來看，工業應用產業占合併營收26.82%，綠能及節能產業占26.81%，通訊及電子周邊產業占23.21%，汽車產業占14.05%，醫療及健康照護產業占9.11%。

展望後市，信邦董事長王紹新先前指出，即便目前大環境持續面臨許多挑戰，但電動車、綠能及醫療等環境永續發展的趨勢不變，仍將是公司2023年成長動能。預估信邦今年營收持續維持兩位數百分比成長，目標未來五年再翻一倍，長期毛利率可望持穩在25.5%。

產能規劃方面，信邦苗栗已經有四座廠，2023年規劃興建第五座廠，美國廠與匈牙利廠也即將擴充產能，至於墨西哥則在評估中，主要是墨西哥講西班牙文，信邦沒有這方面的人才、不好管理。

營收 信邦

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