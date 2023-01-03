雲豹能源攻離岸風電 預計2027年併網

太陽能系統廠雲豹能源（6869）年前獲創新版上市審議通過後，在2022年的最後一個上班日，獲得新年賀禮。經濟部能源局公告「離岸風電區塊開發第1期選商容量分配」結果，雲豹能源與離岸風電台灣隊攜手合作海盛風場(Formosa 4)確定獲配495 MW，併網年度為2027年。

根據經濟部公告，依照「離岸風力發電區塊開發容量分配作業要點」，並經「財務與技術能力」、「產業關聯審查」及「競比價格排序」後，評選優秀的參與業者，正式函知各獲選業者，以啟動後續行政面與工程面之相關作業。

在過去這段時間，離岸風電台灣隊成員頻繁進行開發進度會議，針對產業現況、政策風向、規則調整等交換意見，透過資訊對等做出最佳的判斷及決策，展現離岸風電在地化、以及投入產業及地方發展的決心。雲豹能源總經理趙書閔表示，台灣隊若想在充滿大型外國開發商的環境下突圍而出，團結是唯一之路，第三階段是台灣隊的機會，台灣的風場由台灣人來蓋。

趙書閔指出，此次評選的獲配容量不是終點，接下來還有更多、更大的挑戰，每一步都需更精確、更嚴謹。」離岸風電台灣隊將以完成風場的使命，為政府的能源政策盡一份心力，帶動國內離岸風電相關產業鏈共同參與離岸風場建設工程。

除了離岸風電外，雲豹能源在台南北門的漁電共生案場也陸續併網，子公司的儲能案、綠電交易、以及汙水處理等都衝出亮麗營收。展望新的一年，期盼以全方位再生能源事業版圖奪下大滿貫的好成績。