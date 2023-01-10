新春年節資金需求高 「彈力貸」申辦熱

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農曆新年即將迎來，國人傳統在年節的資金需求較高，不管是用於房屋裝修、買辦年貨、準備壓歲錢，或是繳納保費的小額資金需求，在年節前通常較為急迫，因此機動性高的小額貸款成了最佳短期資金來源。各家銀行也分別推出相對應的循環型貸款產品，並透過不同設計，吸引需要的族群。國泰世華銀行的「彈力貸本息攤」則以一貸到位、額度回彈、本息均攤，與較高額度受消費者青睞。

圖／國泰世華銀行提供

循環貸款 本息均攤

循環型信貸就像預先向銀行申請一筆預備金，這筆預備金提供一個額度，額度內可彈性借還，不限次數、不限金額，申請人不需要綁約，也不需要提供抵押品或保證人，有動用的額度才會計算利息，提前清償也不需負擔違約金。

以國泰世華銀行的「彈力貸」為例，其特點就是「額度回彈」，也就是在銀行提供額度內，申請人還款後，額度會自動回彈，以供下次使用。這樣最大的好處是額度內可自主借還，資金操作靈活。國泰世華銀行的「彈力貸本息攤」則提供本息均攤還款方式，也就是申請人可以本金與利息同時償還，再搭配額度回彈的特點，有效降低申請人的還款負擔。

邀請制 金額業界最高

目前國泰世華銀行的「彈力貸」是採邀請制，用戶可從CUBE App上直接申辦，申請速度快，最快五分鐘即可開通，節省文件準備與到行申辦的時間。此外彈力貸本息攤提供最高額度300萬，為目前業界同類型產品中最高。

此外，目前市場上的循環型貸款僅有「國泰世華彈力貸」同時具有本息均攤及較高額度貸款金額，也因為產品的獨特性，可對應的族群更多，便利性結合高額度的特性備受許多中小企業主、創業者的歡迎。

中小企業主創業家的好幫手

年節將近，許多中小企業主、自營商資金需求大增，例如，員工年終獎金、新年度廠房/店面租金、貨源採買、設備更換，或者近二年受疫情影響，臨時需要調頭寸，現在即可透過國泰世華銀行「彈力貸本息攤」來滿足資金調度需求，在新年度費用繳納、營業開始步入正軌後，就可採取本息攤還的方式，降低還款負擔。

此外，新的年度開始，有許多人選擇轉換跑道，實現自身創業夢想，除了選擇目前政府的多項青年就業貸款，不足金額也建議可以參考國泰世華銀行「彈力貸本息攤」，它的分次動用、一貸到位、額度回彈、本息均攤等特性恰好是創業者不可或缺的理財工具。一次申請，將一筆備用金準備好，未動用款項不計息，且於貸款期間內隨時可透過CUBE App一鍵還款，還款後可貸額度立即回彈，可多次循環使用，適合創業者靈活調度資金。

CUBE App資金方案、簡訊驗證畫面示意。 圖／國泰世華銀行提供

目前「彈力貸」有分「月繳息」與「本息攤」兩種，月繳息貸款額度最高為40萬，採每月繳息，到期一次還本。本息攤額度最高可到300萬，採本息均攤，民眾可評估自身需求作申請。

圖／賴俊明製表

詳細產品資訊：國泰世華銀行-彈力貸本息攤 商品介紹