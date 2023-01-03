經濟部發布基本工資補貼作業要點 11日開放申請

今年元旦起，基本工資月薪由25,250元調整為26,400元，時薪由168元調為176元，考量近三年產業持續受疫情影響尚未恢復的內需產業，經濟部於今（3）日公布2023年基本工資補貼作業要點，1月11日受理業者網路申請。

本補貼適用對象包括農業、服務業及受到疫情連帶影響的部分工業，如毛巾、襪類、文具、食品製造業等；另如醫事機構、托嬰中心、長照機構、演藝團體、短期補習班、私立幼兒園、休閒農場及駕訓班等事業類型也適用本次補貼方案。

經濟部指出，本次方案補貼條件較2022年彈性。對於受疫情影響認定的要件，以2022年9月及10月總營收較2021年、2020年或2019年任一年同期減少達一成。此外，查定課稅之小規模企業如已依規定設置投保單位，免另向財政部申請調降查定課稅額，可直接提出申請，以簡化申請作業。

經濟部進一步說明補貼金額計算方式，依今(2023)年1到6月投保薪資在26,400元及27,600元級距的全職員工人數，及部分工時員工人數（投保薪資25,250元以下級距者），分別以每人每月920元及560元計算補貼。

但每個月補貼人數上限，以2022年10月31日投保在25,250元、26,400元等二個投保薪資級距的全職員工人數，及部分工時員工（投保薪資24,000元以下級距者）人數為上限；至於65歲以上員工及取得永久居留的外籍人士，也得以其職業災害或勞保投保身分列入補貼計算；補貼期間為2023年1至6月，共補貼六個月。

經濟部也強調，政府推動基本工資補貼與業者共體時艱，但也要求事業能夠肩負企業社會責任，保障員工及兼顧消費者權益。如果於補貼期間有違反《勞動基準法》第21條有關基本工資之規定而遭裁罰者，或有將受僱勞工月投保薪資以多報少等行為，或經公平會、法務部等查獲於補貼期間有不法哄抬物價、囤貨居奇等行為，經濟部將撤銷補貼並追回補貼款。

本補貼將一律採線上申請，預計於1月11日公告申請網址，並將受理申請至4月30日，如經審核通過，第一次補貼款預計最快可於3月取得勞保投保人數後即可發放。