晶呈科技入主台灣芯電 預約未來營運成長動能

專業半導體級超高純度特殊氣體製造廠晶呈科技(4768)今日宣布入主台灣芯電應用科技股份有限公司(以下簡稱台灣芯電)，取得70%控制性股權。

晶呈透露，雙方結緣於一次研討會的場合，晶呈科技陳亞理董事長和濕式化學品製造商台灣芯電董事長蔡文財在這場研討會相識，雙方交換意見，暢談經營理念，對台灣半導體關鍵原物料發展都有使命感，認為台灣應該建立關鍵原物料製造技術自主研發能力及完整供應鏈，經營理念契合情況下，經過多次溝通，遂開啟未來事業合作發展的契機。

台灣芯電目前主要產品技術開發為去光阻液（Stripper)，其主要產品競爭優勢及特點為可配合客戶製程需求調整配方達到製程最佳化、無Hydroxylamine (HDA)配方 (HDA有爆炸及斷料風險)、無N-甲基吡咯烷酮(NMP)配方 (NMP，2022歐盟開始管制)，可完全滿足環保與先進製程客戶需求。

據統計，Stripper目前全球產值達新台幣150億元，台灣產值達新台幣50億元，是值得投入資源、獲取利潤的市場規模。台灣芯電的Stripper已經過客戶認證並開始交貨。除了Stripper的技術研發，台灣芯電另專注於CMP Cleaner及CMP Slurry的技術開發，期許不久的將來有新產品問世。

展望後市，這次的結合以台灣芯電的濕式化學品研發能力與技術實力為本，透過晶呈科技的資本募集能力及業務行銷實力，雙方不只是在資源上取得互補，更能激出營運成長的火花。