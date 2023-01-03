快評/蘇貞昌態度急轉彎 全民普發現金有譜

面對還稅於民的聲浪不斷，行政院長蘇貞昌今（3）日公開表示，規劃在1,800億元這個額度內跟全民共享，用發現金的方式，但這要有法源的根據和預算的編列，且要經立法院的同意，不是私下發紅包。此話一出，也令外界認為行政院態度轉彎，發放現金有望。

去年超徵稅收4,500億元，外界開始喊話應該要把這筆錢「還給人民」，當時行政院的態度還是相對保守，對外的說法一律是研議中，不排除任何做法。但隨著蔡總統在元旦前夕召開高層國安會議，討論了這4,500億元的運用後，欲乎對於還稅於民的態度又更明朗。

再加上，不論是國民黨立委早已多次喊話應該要普發現金，就連民進黨自家立委也紛紛跳出來高喊應該要還稅於民，例如英系立委王美惠公開表示，表示能體會總統這個不容易的決定，但也要請總統體恤基層的生活壓力。如今超徵已是事實，在這農曆年關將至之時，人民很需要「還稅於民」這個政策，呼籲政府，普發現金，照顧全民。

由此看來，各方給予的壓力已經非常明顯，迫使蘇貞昌在今日態度大轉彎，說出「發現金方式但需要法源依據與預算編列，需要經過立院同意」。

現在發不發現金的壓力就來到了立法院的決策，但從多名立委不斷公開喊話要發錢來看，似乎農曆新年前全民收到紅包的可能性大幅提高。