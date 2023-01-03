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陳其邁公開力挺 蘇貞昌：我倍感溫暖

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

面對外界推測內閣有望在農曆新年進行改組，行政院長蘇貞昌今（3）日指出，蔡總統已經表明在立法院會期結束後，就會向大眾報告，至於院長的任免是總統的職權，也請大家尊重。

蘇貞昌今日前往視察台北郵件處理中心國際郵包動物檢疫強化措施時被問及，高雄市長陳其邁公開挺院長留任，內閣人事是否已經定案？農曆年可能會公布嗎？是否代表留任的機率大增？有人質疑已經錯過改組的黃金時機？也有人喊話說行政院要先提檢討，才能從根本解決問題？

蘇貞昌表示，在沉默螺旋的效應下，陳其邁市長願意站出來講話，「我備感溫暖，我也覺得請大家給行政團隊一些肯定的溫暖」；同時，總統也說在立法院會期結束後，就會向大眾、大家報告，那我覺得富國為民是行政院長的責任，而院長的任免是總統的職權，也請大家尊重。

蘇貞昌 陳其邁 立法院

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