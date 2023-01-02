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春節紅包分全民 綠營立委籲蔡總統 超徵稅收發放現金

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導

政府超徵稅收4,500億元，其中1,800億是否還稅於民、普發現金，總統蔡英文昨元旦致詞時表示，不會普發退稅大紅包，要優先補助高風險的國人及產業，民進黨立委賴瑞隆、管碧玲、何欣純、王美惠等，紛紛呼籲政府在農曆年前發放現金。若全台人口以2,300萬人計算，一人可分到8,000元。

英系立委王美惠元旦時在臉書發文，表示能體會小英總統這個不容易的決定，但也要請總統體恤基層的生活壓力。王美惠表示，新冠肺炎的疫情，已讓世界各國陷入經濟蕭條的困境，也面對著通膨的壓力。反觀，台灣在這三年，總體經濟成長，產業成績亮眼，實屬不易。不過這些耀眼的成績，對於一般民眾而言，是很難真正感受得到。

因受疫情影響，基層民眾飽受房價、物價高漲之累，以及通貨膨脹和低薪之苦。這些問題，已讓年輕人對自己人生的未來，不再抱持著希望。因此籲，如今超徵已是事實，在這農曆年關將至之時，人民很需要「還稅於民」這個政策。呼籲政府，普發現金，照顧全民。

管碧玲也在臉書表示，她認為今年發現金特別有兩理由，可從薪資中位數和房價收入比來看。管碧玲表示，全年總薪資中位數從2016年的46.4萬，成長到2021年的50.6萬，但同時有68.31%的受薪階級，薪資少於平均薪資，這是歷年來比例最高的一年。她也指出，台灣經濟發展成果亮麗，但是68.31%的人民，看到數字越漂亮，剝奪感越深。政府規劃的方案，改革理想、高度遠見具足，然而人民的感受，目前顯示的風向，是失落多於體諒。她說，行政院要用高度的敏銳，來迅速因應。

新系立委賴瑞隆則表示，經濟成長紅利來自人民，鼓勵也支持政府盡速實施，還稅給人民。不管發放現金或消費券都是不錯的方法，但發放消費券還涉及印製、發送等行政成本，「建議發送現金」是最快、有效且便利的方式。他說，和人民分享經濟成長紅利，是人民最有快、且有感的方案。

去年前11月稅收創新高，估計總稅收可超過預算數新台幣4500億元，針對外界期盼還稅於民，財政部先前曾表示，稅課收入實徵數大於預算數，會用在減少舉債、增加還債、累計賸餘，讓政府財政更健全。

薪資 管碧玲

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