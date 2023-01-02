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勞動部移工一站式服務啟動 首批60位順利抵台

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

勞動部元旦起開辦移工一站式服務，提供新聘或逾五年未參加講習的家事移工雇主，在移工入國日五天前上線申請入國講習及五項申辦事項。首批60名家事移工入境接受服務及入國講習。

勞動部為簡化移工來台的行政程序，希望透過移工一站式服務計畫，讓移工的引進更順暢，勞雇之間的關係更和諧。原登錄元旦當日入境共有60名家事移工皆順利抵台，其中印尼籍59名、越南籍1名。昨(1)日因馬尼拉飛航情報區航管系統異常，導致航班平均延誤四小時以上，一站式服務中心立即啟動應變機制，除車輛調動外，更加派人員協助通關、入住及快篩流程，讓延誤至1月2日凌晨後抵台的移工快速入住一站式服務中心，入住後更貼心提供餐點並引導入房休息，使移工獲得充分的休息後再進行入國講習課程。

勞動部表示，講習課程採用印尼、越南、菲律賓及泰國等國語言上課，對家事移工生活適應、職業安全衛生、權益保障、健康衛教及防疫宣導等，安排實體以及線上課程，讓移工儘早融入台灣社會，也讓雇主減輕過去需要負擔的行政程序成本；希望透過這樣的服務，讓未來移工的引進更順暢，雇主與勞工之間的關係更和諧。

勞動部指出，移工一站式服務中心啟動接機服務專用車隊2輛大型巴士及4輛9人座小巴，並配置會說印尼語、英語（含Tagalog語）、越南語、泰語的雙語服務人員至機場接機。一站式服務中心有兩處，桃園服務中心位於龍潭區、高雄服務中心則在小港區，移工住宿、講習場地明亮寬敞，環境舒適、乾淨、整潔。服務中心的設施皆使用4國語言標示，服務人員也可用4國語言和移工溝通，中心全面架設免費WIFI，方便移工可與家人聯繫，生活休閒區提供電信諮詢、閱讀與桌球等不同活動，移工可在課外時間交誼。

勞動部轉述，今天日入住服務中心的印尼移工UMI表示，這是首次來台灣，並曾聽過來台工作的朋友們說，以前剛到時人生地不熟，一切只能靠自己摸索。這次很開心，沒想到初來乍到就可以有會說同樣語言的服務人員友善照顧生活，讓她第一次來台灣就感到非常安心，本來以為來台灣可能沒有太多適合穆斯林的食物可以吃，沒想到一站式中心的餐食和環境，都符合穆斯林清真規範，還有穆斯林祈禱室可以做禮拜，越南移工阮氏翠則說，一定要好好認識臺灣，去看看臺北101、動物園，更希望去臺東走一走。

移工 勞動部 印尼

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