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逸達治兒童中樞性性早熟藥 獲TFDA核准進行三期臨床

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

逸達（6576）今（2）日公告，該公司新劑型新藥FP-001 42毫克（CAMCEVI 42毫克，六個月緩釋注射劑）用於治療兒童中樞性性早熟的三期臨床試驗申請，獲得台灣衛福部食藥署核准執行，預計2025年完成試驗。

逸達表示，此三期臨床試驗為開放標籤、無對照組之多國多中心臨床試驗；受試群體為2至9歲患有兒童中樞性性早熟之病患，預計於美國、歐洲、中國大陸及台灣共招募約98位病患。

除了台灣之外，逸達已於2022年8月19日起，獲准在美國進行FP-001 42毫克用於治療兒童中樞性性早熟之三期臨床試驗，目前臨床試驗啟動中。

針對中國大陸，逸達的授權夥伴長春金賽藥業也於2022年11月2日獲中國大陸國家藥品監督管理局（NMPA）受理通知書，FP-001 42毫克用於治療兒童中樞性性早熟之三期臨床試驗申請進入實質審查階段。自受理之日起六十個工作天內，如未收到否定或質疑意見，即可開展中國大陸之臨床試驗。

針對歐洲市場，逸達已於2022年12月23日向歐洲藥品管理局（EMA）遞交三期臨床試驗申請，目前臨床試驗申請審查中。

兒童中樞性性早熟是女孩和男孩早期性發育的疾病，因其「下視丘－腦下垂體－性腺軸」過早被活化，使孩童在2至9歲間即過早進入青春期。女孩的青春期通常在 8-13 歲之間，而男孩在9-14 歲之間，患有中樞性性早熟的患者在青春期之前開始出現症狀。估計每5,000至1萬名孩童就有一位罹患兒童中樞性性早熟，該病症好發於女孩，女孩的發病率約為男孩的20倍。

根據Data Bridge Market Research統計分析，2021年全球兒童中樞性性早熟市場價值約14.83億美元，預估2029年將達到26.63億美元，其未來八年預估複合年增長率約7.6%。GnRH/LHRH激動劑為兒童中樞性性早熟之主要基礎療法及標準照顧（Standard of Care, SOC），其中又以leuprolide長效注射劑最被廣泛使用。

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