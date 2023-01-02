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2023房市 房仲：實價行情可能從地板變成天花板

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

新的一年來到，信義房屋表示，2023房市預料進入修正循環，房價強漲區、重劃區難免出現修正壓力，實價行情可能從地板變成天花板。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2022虎年房市上半年在通膨預期、造價上揚與科技業投資等利多刺激，房價快速攀高，預售市場漲勢尤其可怕，市調機構統計，過去一年房價漲幅創下20年以來新高，連房地合一稅的稅收，也創下上路以來新高。

不過受到美國暴力升息、通膨惡化、股市跌跌不休、利率升升不息等衝擊，房市由盛轉衰，下半年猛虎變病貓；由於短期房價漲得又快又急，加上大環境已經沒有支撐房市繼續往上的條件，房市將步入調整期。

曾敬德指出，2022房市有幾大現象，包括一二手房價同創歷史新高、移轉棟數衰退6年來首見衰退，估跌破32萬棟、下半年預售實價揭露量較去年第四季旺季腰斬、資金由寬鬆轉向緊縮，房貸利率連四升、科技業投資題材退燒等。

展望2023年房市，預料房市進入盤整期，實價行情可能從地板變成天花板。另外一手案若銷況持續低迷，恐有讓利現象，而房價強漲區、重劃區難免出現修正壓力。另外下半年選戰開打，房市可能成為政策焦點，可稍為寬心的是利率升息循環應已接近尾聲。

曾敬德表示，展望2023兔年，因為外在情勢已經逐漸改變，房市難免會有高處不勝寒的疑慮，加上現在民眾對於房價已經沒有不買會更貴的預期，房市景氣循環從高檔步入修正的跡象越來越顯著。

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