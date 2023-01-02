陶冬看天下／2023年全球經濟：路徑與懸念

2022年是幾乎所有投資者都想盡快忘記的一年，大多數資產種類都賠錢了。據金融時報資料，全球債市和股市總計損失超過30兆美元，大幅超過了2008年的損失，打破了歷史記錄。

一代人所未見的通貨膨脹席捲全球，逼迫各國央行採取了激進的升息政策，在九個月的時間裡紛紛將政策利率從零利率推向中性利率，重創了金融市場，並對經濟構成打擊。

資本市場焦慮地等待經濟衰退的到來。等待時間已經結束，英國率先進入經濟衰退，估計歐洲大陸也正在邁向衰退。最新資料顯示，美國經濟距離衰退只有咫尺之遙，一個小小的意外衝擊便可能將把世界最大經濟體推進衰退。

美國經濟的韌性，在幾大經濟體中是最強的，其支持來自消費。美國消費受到快速的工資上漲和資產負債表改善的雙重支持，頂住了通膨擠壓購買力和聯準會推高資金成本的衝擊。然而，支撐消費的這兩個因素都是雙刃劍。工資和物價輪番上升有利購買力，但卻讓通膨問題長期化，逼迫聯準會採取更嚴厲、更持久的手段來遏制需求。同時，美國的房價已經明顯下挫，加上貸款成本飆升，家庭的負債情況已在惡化。筆者認為，今年春季之後聯準會將停止升息。但是由於就業市場在上半年還會熾熱，聯準會在扭轉政策上仍然束手束腳，哪怕經濟會逐步放緩至溫和衰退，降息恐怕也要等2024年才會出現。

中國大陸經濟在2022年受到疫情的嚴重干擾，消費、投資和出口三駕馬車同時出現下滑，2023年第1季經濟面臨很大壓力，之後則有望逐步恢復。大陸政府再次將「穩增長」放在重要地位，筆者相信2023年是財政政策發力之年，貨幣政策預計也會進一步放鬆。房地產新政之下，房地產的供應端的資金狀況有所改善，但是需求情況仍是未知數。

最後談談全球房地產市場。美國、日本和多數歐洲國家都沒有過多的住宅供應，房價調整也就比較可控。英國、德國和法國的住宅供應量接近歷史最高水準，有價格壓力。加拿大、澳洲和紐西蘭的供需關係更令人擔心。

筆者認為，2023年有四大懸念，美元匯率、聯準會利率、日本債市和大陸樓市。

一、美元匯率：在2023年，美元匯率的走勢同樣重要。美國聯準會會不會在下半年降息對美元匯率至關重要。俄烏衝突和石油價格如何演繹，也對美元匯率至關重要。筆者認為，美元匯率回到97。

二、聯準會利率：FOMC的點陣圖預言2024年才會降息。市場對此有不同看法，認為經濟衰退迫在眉睫，就業市場也出現了各種裂痕，賭聯準會今年降息。不過，市場觀點分歧，波動很大。筆者認為，2023年降息機會不大，利率在高檔橫盤的可能性最大，如果通膨高燒不退的話不排除下半年再升息。2024年會降息。

三、日圓匯率：2022年底前，日本銀行突然顯露出願意調整政策的姿態。日銀現在對日本公債市場的干預，是不可持續的，他們在政策上改弦易轍只是時間的問題。在實際動手前，日銀需要很好地引導市場預期才行，不然日圓風險會透過套利交易管道向全球金融市場傳導。筆者認為，2023年4月放棄干預，在此之前央行逐步引導預期。

四、大陸房市：房地產「十六條政策」標誌著大陸房地產政策改變，政府提出「房地產穩定發展」，但是目前的政策可以暫時舒緩部分房企的流動性壓力，真的想讓地產市場轉向恐怕還需要更大的刺激措施和信心的修補。筆者認為，房地產政策會進一步放開，流動性政策也會更積極作為。

在2023年，全球經濟在步向衰退，而貨幣緊縮最慘烈的時間已經過去。下半年經濟有沒有機會出現轉機，到時候看信心能否恢復。

（作者是瑞信亞太區財富管理業務董事總經理兼大中華區副主席陶冬，本文是作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘）