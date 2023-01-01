經部兩招 挺傳產中小企

蔡總統昨（31）日召開國安高層會議，面對今年經濟情勢嚴峻，蔡總統要求各部會提出「加強韌性經濟方案」。針對國際出口市場停滯、終端消費需求萎縮，經濟部將從資金及轉型兩大方向著手，協助中小企、傳統產業。

對於今年經濟情勢是否為蔡總統上任以來最大經濟挑戰，國發會主委龔明鑫坦言，美國、歐洲今年經濟成長率預估持平或走跌，中國大陸處於曖昧不明，對出口導向的台灣挑戰確實較大。

對於哪些產業受創會最深，龔明鑫點名，主要為出口導向的中小企業及傳統產業影響最大；同時間中小企體質調整也會促進機械業訂單。

經濟部補充，面對中小企業、傳統產業採資金及轉型兩大方向著手。資金面上，經濟部將延長紓困振興貸款期限，包括舊貸展延、營運資金貸款及振興貸款等項目，皆延長至2023年4月30日，確保「雨天不收傘」。

其次在轉型方面，經濟部將以專人、專家的顧問團模式輔導轉型，協助業者走向智慧化生產、低碳化改善及模組化普及的三大方向。