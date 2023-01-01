製造業PMI 估連六月緊縮

中華經濟研究院3日將由新任院長葉俊顯親自發布2022年12月台灣製造業採購經理人指數（PMI），預估在全球景氣持續低迷，使得終端市場需求降溫，以及中國大陸清零政策急轉彎，工廠缺工、缺料、供應鏈紊亂等情況下，指數恐呈現連續六個月緊縮。

至於台灣非製造業經理人指數（NMI）在商業活動陸續恢復之下，預估將持續呈現擴張。

中經院表示，製造業正「縮衣節食、等待落底」，目前產業景氣雖未再惡化，但預期今年上半年前需求無法好轉，廠商營運成本攀升，世界各國採取緊縮貨幣政策，對製造業下游廠商帶來滿大的資金壓力，後續值得觀察。

關於廠商清庫存部分，中經院指出，依產業不同，廠商消化庫存的速度也不同。原物料、成熟製程部分相對樂觀，預估2023年第2季就可望落底，但消費性電子產品、工具機產業，尤其是出口到歐洲、美國地區的廠商相對悲觀，恐怕需要等到2023年下半年才有機會落底。且廠商由於去庫存壓力未減，投資動能受景氣趨緩、前景不明，加上升息等因素，廠商投資意願降低。

此外，中經院電訪廠商發現，製造業廠商普遍認為國際大環境不佳，主要國家經濟有衰退疑慮；且製造業利潤率也連續三期下降，並預期2023年製造業的利潤率下降速度會更快，製造業尤其關注在意營運成本及總經市場的不確定性，求穩而非追求極大化，普遍認為地緣政治風險偏高，尤其是兩岸政策。