出口冷 上季確定負成長

財政部7日將發布12月及2022年全年出口，依過往季節走勢推估，12月出口規模將落在358億至374億美元間，年減8%至12%，將是連四黑，第4季確定將為負成長，且減幅不排除在7%以上。

在11月出口黯淡無光後，12月出口仍將呈現頹勢，在全球高通膨、升息壓力下，終端需求明顯萎縮，加上中國大陸清零抗疫干擾生產活動，對出口表現影響深遠。

財政部先前分析，下半年外銷景氣由盛轉衰，旺季吹冷風，全年出口雖仍將創新高，但12月出口將是連四黑，第4季轉為負成長已成定局，這也是將近十季以來，首次出現出口萎縮局面。

觀察11月出口，11大主要出口貨類全數呈現負成長，這是約六年半來首見。

其中電子零組件出口終結連42月正成長，在11月由紅轉黑，財政部指出，蘋果公司史無前例官方宣布調降iPhone出口預估，影響對電子零組件拉貨，形成供應鏈連鎖效應，另外也因大陸疫情升溫衝擊產能，旺季提前結束。

而先前市況相對穩定的資通與視聽產品、礦產品，也都難以抵擋外在大環境，出口年增率在11月轉負成長。

基本金屬及其製品、化學品、紡織品出口等貨類，由於客戶端態度觀望，仍處於積極去化庫存階段；塑橡膠及其製品、光學器材表現疲弱，買氣不振、價格走軟、廠商調降產能是主要原因。

財政部表示，俄烏戰爭變化、全球通膨壓力、各國升息循環、中國大陸清零政策走向、美中科技戰風險等因素，高度牽動出口表現。

財政部認為，除部分基本金屬業者等零星廠商認為觸底回升指日可待，多數業者認為供應鏈仍深陷庫存調整，並未看到落底跡象。

財政部指出，台灣雖受惠新興科技應用及終端產品晶片含量提升的挹注，然而傳產貨品外銷所承受壓力快速升高，加上新冠疫情與大陸清零政策走向不定，美中科技戰風險尚存，後續仍待密切關注。