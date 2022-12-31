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政府資助逾半 關鍵人才赴陸擬須許可

聯合報／ 記者許維寧江睿智／台北報導

為保護國家核心關鍵技術，國科會昨預告「國家核心關鍵技術」子法草案。重點包括國科會將設置「國家核心關鍵技術審議會」認定「國家核心關鍵技術」；配合兩岸人民關係條例，受政府資助的國家核心關鍵技術人員赴陸須申請許可，草案也擬定，受政府經費資助超過百分之五十的核心技術人員，赴陸須經移民署審理許可。

也就是說，為維護國家經濟競爭優勢，未來民間企業參與政府出資超過五成之國家核心關鍵技術合作研發案，例如科專計畫，其相關研發及業務人員赴中國大陸須申請許可。

至於何謂「國家核心關鍵技術」，草案規畫將設置「國家核心關鍵技術審議會」，邀集產官學研專家共同認定國家核心關鍵技術，完成後將由行政院公告生效。外界預期，半導體將會被列為國家核心關鍵技術，其營業秘密將受到國家保護，但仍待主管機關經濟部提出。

國科會 移民署

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