快訊

最早兔年國運籤出爐！姜太公道場警示：蔡英文不改組恐整船溺水

買房福音 財政部宣布青安房貸減半碼優惠持續到2024年

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導

財政部晚間發布「青年安心成家購屋優惠貸款」，有效支援民眾購屋置產及成家立業需求，實施期間及利率減少調升半碼優惠措施經行政院核定展延至2024年底止；本貸款由臺灣銀行等8家公股銀行以自有資金辦理，截至本年11月底止已協助33萬3,710戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達新臺幣(下同)1兆3,824億餘元，穩定提供民眾購屋資金需求，成效良好並深受外界肯定。

鑑於目前升息趨勢，為持續協助民眾減輕購屋資金負擔，青安貸款基準利率(中華郵政股份有限公司2年期定期儲金額度未達500萬元機動利率)自本年3月23日起減少調升半碼(即0.125個百分點，現行減少調升後為1.345%)，此一優惠措施繼續延長2年至113年底，落實協助民眾安心購屋居家樂業之政策目標。

為協助民眾瞭解本貸款及查詢相關訊息，財政部國庫署網頁設置「青年安心成家購屋優惠貸款」專區，並彙整民眾對本貸款關切問題編製問答集，歡迎民眾參閱，如有需要請赴公股銀行洽辦。另內政部業推出「整合住宅補貼資源實施方案」之「自購住宅貸款利息補貼」，請民眾參考並逕洽內政部辦理。

財政部 內政部

延伸閱讀

財政部：青安房貸減半碼優惠 延長至113年底

央行升息 內政部補貼17項住宅貸款利息至113年底

全國房貸負擔率40.55%創新高 六都僅這兩都低於四成

美國放寬電動車補助規定 激勵亞洲電動車類股大漲

相關新聞

中油：石化看不到好在哪

因配合政府平穩物價，台灣中油今年破紀錄恐虧逾兩千億元，針對明年石化業景氣展望，中油董事長李順欽坦言，「明年還看不到好在哪...

政府資助逾半 關鍵人才赴陸擬須許可

為保護國家核心關鍵技術，國科會昨預告「國家核心關鍵技術」子法草案。重點包括國科會將設置「國家核心關鍵技術審議會」認定「國...

中油今年恐大虧逾2,000億

受新冠疫情、烏俄戰爭等影響，為配合政府穩定物價持續吸收油氣等產品價格，台灣中油董事長李順欽昨（30）日表示，至今年11月...

「台灣工藝演譯28+」展望工藝未來性台中新光三越開展

由國立台灣工藝研究發展中心策劃的「台灣工藝演譯28＋」特展，於12月31日起至1月11日在台中新光三越開展。這項特展回顧...

保全日慶祝表揚 賴清德、盧秀燕感謝保全朋友守護家園

保全人員長久以來協助維護台中治安，保障市民生命財產安全，台中市於104年全國首創訂定每年12月30日為「保全日」，今(3...

離岸風電區塊開發第1期選商容量分配結果出爐 2027前增3GW

離岸風電區塊開發第一期容量分配結果正式底定，容量分配計有渢妙、海鼎二、加能、海盛、環洋、海峽、達天等6組開發商、7座離岸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。