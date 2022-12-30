「台灣工藝演譯28+」展望工藝未來性台中新光三越開展

由國立台灣工藝研究發展中心策劃的「台灣工藝演譯28＋」特展，於12月31日起至1月11日在台中新光三越開展。這項特展回顧台灣工藝競賽28年來諸多創作面貌，並宣告今年正式轉型為「台灣工藝獎」。

國立台灣工藝研究發展中心主任張仁吉指出，工藝中心主辦的「台灣工藝競賽」已歷經28屆，是國內歷時最久、總獎金額最高的綜合型工藝競賽項目。

張仁吉說，「競賽」是人才培育的重要管道，透過競賽提供工藝人發表的舞台，給予榮譽和獎金的激勵與支持。

今年，台灣工藝競賽轉型為「台灣工藝獎」，「台灣工藝演譯28＋」展覽是階段性梳理過去的積累，也是許多工藝大師成長的舞台，至今仍影響整個台灣工藝，在世界上有舉足輕重的地位。

張仁吉感謝新光三越過去28年的陪伴，與共同舉辦此次深具意義的展覽，期待未來台灣工藝能朝向自然、循環、寬容及平衡的綠工藝的思潮邁進。

新光三越文教基金會執行長黃文鵬也感謝台灣工藝研究發展中心的支持，讓民眾可以在百貨商場欣賞到台灣工藝之美。

黃文鵬表示，台灣工藝源自於生活的需求後演進至今，工藝家創造出許多更具風格的工藝，提高了其藝術性價值與文化意涵，期待全新的「台灣工藝獎」可以邁向下一個未來28年。

工藝界代表、台灣工藝聯盟總會總會長陳啟村，則分享台灣工藝競賽是一個非常重要的獎項，過去自己也是這個獎項培育出的工藝家而成長至今，期待台灣工藝獎的轉型對台灣工藝產業的發展，有更多元的發展與支持。

台灣工藝獎將以「創作獎」為核心，「協作獎」作為環狀支持，獎掖個人卓越創作外，亦獎勵提供良好創作環境或資源的人、團體或事件，肯定共同優化整體創作環境的作為。

行政院已核定「台灣工藝文化產業中長程計畫」，在國家政策的大力支持下，未來四年將從生產端、平台端及市場端著力，以完整建構台灣工藝生態系。