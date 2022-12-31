中油：石化看不到好在哪

因配合政府平穩物價，台灣中油今年破紀錄恐虧逾兩千億元，針對明年石化業景氣展望，中油董事長李順欽坦言，「明年還看不到好在哪裡？」他估計，要到明年第3季才有機會出現曙光轉機。

展望2023年，李順欽認為，全球經濟面臨兩大下行風險，首先是俄烏戰爭的延續，帶給全球經濟不確定性影響，其次則是各國央行為減緩通膨，紛紛採貨幣緊縮政策等利空影響，恐怕會讓經濟成長趨緩。

李順欽指出，因為終端需求不振、國際原油價格仍高，石化產品自今年3月開始出現虧損，「到下半年愈來愈不好」，目前乙烯等石化產品價格持續呈現倒掛狀況（現貨比合約價格便宜），估計這樣的狀況最快要到明年下半年、第3季才有望緩解。

外界關注明年原油價格動向，李順欽表示，今年初因為突然爆發俄烏戰爭，國際原油每桶價格飆上130美元、甚至更高，雖然近期已經回落，但今年全年原油均價每桶約101美元。

李順欽透露，根據中油內部數據預估，明年原油價格約莫落在每桶84.5美元。至於天然氣價格部分，目前每單位現貨價格約20多美元，雖然俄烏戰爭剛開打時明顯走緩，但仍處於歷史高檔區，預估要等到俄烏戰爭結束才有機會回到正常合理區間。隨著油價、天然氣價格回落，明年中油虧損幅度有望較今年縮減。

李順欽指出，雖然俄烏兩國合計占全球經濟產值僅約2%，但兩國的能源出口、工業金屬及穀物扮演全球重要角色，戰爭也帶來廣泛的外溢衝擊，包含能源價格高漲、擾動全球供應鏈、通膨問題加劇、消費者信心減弱等。

另一方面，由於主要國家加速升息，使企業與家庭融資成本增加，不利需求擴增，且全球金融條件持續收緊，新興市場面臨資金外流與債務違約風險，都將拖累經濟成長。