中油今年恐大虧逾2,000億

受新冠疫情、烏俄戰爭等影響，為配合政府穩定物價持續吸收油氣等產品價格，台灣中油董事長李順欽昨（30）日表示，至今年11月為止，中油已虧掉一個資本額，估計全年虧損將突破2,000億元大關，「這是過去從沒有發生過狀況。」

台灣中油昨天舉辦年終記者會。根據統計，今年前11月中油配合政策吸收金額達2,865億元，估計今年將突破3,000億元。中油估計，今年全年虧損將達2,173億元，為歷年之最。

至於明年是否有機會轉盈，李順欽直言，「看起來希望不大」，因為今年原油均價為每桶101美元，明年預測每桶價格落在84.5美元，雖然天然氣價格已較烏俄戰爭走緩，但仍在相對高檔。綜觀上述預測，預估明年稅前虧損可望收斂至700億元，為避免累計虧損持續擴大，希望未來能夠適時合理的反應油氣價格。

此外，為改善財務結構壓力，中油持續開源節流，積極尋求轉型，預計未來兩年內將完成400多種碳足跡盤查，制定碳價，以達到2050年零排碳目標。