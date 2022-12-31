離岸風電容量分配 揭曉

離岸風電區塊開發第一期選商12月開標，能源局昨（30）日再公布六組開發商獲配容量結果，包括渢妙、海鼎二、加能、海盛、環洋、海峽、達天等七座離岸風場；其中，海鼎二風場獲配到600MW（百萬瓦），為眾多風場中最大贏家。

據本月能源局公布招商順序，依序為有哥本哈根基礎建設基金（CIP）、科理歐永續能源（Corio Generation）、北陸能源（NPI）、風睿能源（SRE）、台亞風能及法國電力再生能源公司（EDF Renewables）團隊、力麗集團及天豐新能源團隊、以及天豐新能源。

而昨日容量分配結果，CIP渢妙風場分得500MW、科理歐永續能源的海鼎二風場獲配600MW、NPI的加能風場獲得500MW、風睿能源的海盛風場得到495MW、台亞風能及EDF的環洋風場獲配440MW、力麗集團及天豐新能源合力開發的海峽風場得300MW、天豐新能源的達天風場則獲配165MW；總計裝置容量達3GW（10億瓦）。

另外，除了海鼎二風場及海峽風場須於2026年完工併網，其餘風場都是在2027年完工。

據招商規則顯示，每案單一風場以500 MW為上限，政府可彈性增加100 MW分配容量，據悉，CIP渢妙風場及NPI加能風場均有提出可以突破上限，但最終僅有海鼎二風場獲配到600MW，是唯一得以突破上限的風場，能源局解釋，主要是考量到該風場完整性，且上岸併接點容量足夠。

能源局表示，本次招商除了本土開發商外，尚有丹麥、英國、德國、美國與加拿大等國家業者參與風場開發。

談到未來離岸風電進度，能源局說，涉及區塊開發簽約的行政契約已進入法制程序，為確立廠商權益，將等到明年再對外公布。