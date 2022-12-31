關鍵技術人員 赴陸需申請

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

新修正的《兩岸人民關係條例》明定，受政府資助之國家核心關鍵技術業務人員赴中國大陸需申請許可，並授權國科會訂定子法。國科會昨（30）日預告，子法草案規劃，赴陸須申請許可，以政府資助經費超過50%的關鍵技術計畫人員為限。

也就是說，為維護國家經濟競爭優勢，未來民間企業參與政府出資超過五成之國家核心關鍵技術合作研發案，例如科專計畫，其相關研發及業務人員赴中國大陸需申請許可。

為維護國家經濟競爭優勢，今（2022）年6月8日總統公布修正《國家安全法》及《兩岸人民關係條例》，授權國科會訂定相關子法。國科會昨日預告「國家核心關鍵技術認定辦法」、「政府機關（構）委託補助出資國家核心關鍵技術計畫認定辦法」兩項子法，各界可在2023年3月1日前提出意見。

國科會指出，兩岸人民關係條例原規範縣市長、政務官、國安人員等公務人員，赴大陸地區應申請許可。

國安

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