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保全日慶祝表揚 賴清德、盧秀燕感謝保全朋友守護家園

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
全國保全日慶祝表揚，台中市長盧秀燕(左六)感謝保全朋友守護家園。記者宋健生／攝影
全國保全日慶祝表揚，台中市長盧秀燕(左六)感謝保全朋友守護家園。記者宋健生／攝影

保全人員長久以來協助維護台中治安，保障市民生命財產安全，台中市於104年全國首創訂定每年12月30日為「保全日」，今(30)日併同「全國保全日」，在高鐵特區臻愛花園飯店擴大舉辦全國保全日慶祝表揚活動。

副總統賴清德也南下出席頒獎。賴清德說，總統蔡英文日前宣布，義務役由4個月恢復1年役期，台灣提高戰備力量目的不在反攻大陸，而在守衛台灣主權，和平是最高的價值。

賴清德在會中頒獎表揚全國優秀的保全人員，感謝保全從業人員守護家園的辛勞。包括內政部次長陳宗彥、外交部無任所大使林佳龍、台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌及多位立法委員、市議員皆出席參與。

盧秀燕表示，守護治安不僅需要警察，也需要警民合作、公私協力才能做好，感謝保全朋友守護家園，「有你們真好！」

盧秀燕指出，多年前台南發生校安事件，外國學生來台灣讀大學，在校園附近被擄走殺害，引起全國震驚，台中有17所大專院校，雖然地方政府負責高中以下教育，大專校院以上由中央教育部管轄，但市府不會置身事外，也會保護學生安全，因此拜託保全業除在行業中照顧市民外，也善盡社會責任。

盧秀燕表示，台中市現有9家系統保全公司投入加入警民合作行列，二年下來巡守逾4,000次，目前零事故，十分感謝，也謝謝民代全力支持，重視並關心保全朋友，希望大家繼續讓台中更安全，每個人都能受到保護。

台中市警察局長蔡蒼柏表示，因台中實施保全日，讓各縣市了解保全的辛勞與努力，中華民國保全商業同業公會全國聯合會陳請內政部自109年起，擴大將每年12月30日訂定為「全國保全日」，重視保全的重要性。

台中市警方除強化校園安全維護機制外，另擴大協防力量，再祭出保全協防治(校)安創新作為，運用民間系統保全業者巡查機制，協助校園周邊巡守。

此外，也洽請台中市系統保全經營業者，依區域性採認養方式，並擇選優良保全人員，在執行例行巡迴服務時將學校周邊道路、治安熱點納入巡迴路線，提升巡查密度。

市府感謝華岡、巨僑、中華警安、警聯、台灣星堡、中興、俊邦、捷楊及亞東等9家系統保全公司投入人力，這二年來適逢疫情時期仍無私奉獻服務，提升校園安全。

警察局指出，因應新冠肺炎疫情，市府也於今年6月初宣布溫暖助防疫，針對高風險、接觸群眾多的第一線人員，包含民生服務類保全及大樓管理員等加發快篩試劑，保護從業人員及其家人，並保障社區居民遠離疫情，讓市民更安心。

經統計今年迄今，全國保全員協助警方破案及防止危害共計44件。未來也將秉持「警民合作，共維治安」的精神，在有限警力下，善加運用保全民力，建立市府與保全間密切的夥伴關係，打造台中「宜居、幸福城市」的目標。

副總統賴清德(左一)頒獎表揚全國優秀保全人員及代表。記者宋健生／攝影
副總統賴清德(左一)頒獎表揚全國優秀保全人員及代表。記者宋健生／攝影

保全 國保

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