受政府資助逾五成的關鍵技術計畫人員 赴陸需申請許可

新修正的《兩岸人民關係條例》明定，受政府資助之國家核心關鍵技術業務人員赴中國大陸需申請許可，並授權國科會訂定子法。國科會今（30）日預告，子法草案規劃，赴陸須申請許可，以政府資助經費超過50%的關鍵技術計畫人員為限。

也就是說，為維護國家經濟競爭優勢，未來民間企業參與政府出資超過五成之國家核心關鍵技術合作研發案，例如科專計畫，其相關研發及業務人員赴中國大陸需申請許可。

為維護國家經濟競爭優勢，今(2022)年6月8日總統公布修正《國家安全法》及《兩岸人民關係條例》，授權國科會訂定相關子法。國科會今日預告「國家核心關鍵技術認定辦法」、「政府機關（構）委託補助出資國家核心關鍵技術計畫認定辦法」兩項子法，各界可在2023年3月1日前提出意見。

國科會指出，兩岸人民關係條例原規範縣市長、政務官、國安人員等公務人員，赴大陸地區應申請許可；這次修正新增「受政府機關（構）委託、補助或出資達一定基準」且「從事涉及國家核心關鍵技術業務」的關鍵技術人員，赴大陸地區應申請許可，以保護國家安全及利益，並授權由國科會訂定「受政府資助一定基準認定辦法」。

國科會今日預告子法中明定，所謂受政府資助一定基準為，為政府資助經費超過50%之國家核心關鍵技術研究發展計畫，由政府各資助機關審議計畫的重要人員，列冊提供內政部移民署受理赴陸許可。

此外，這次國安法修正案，係針對竊取「國家核心關鍵技術之營業秘密」加重罰則，國科會今日預告「國家核心關鍵技術認定辦法」子法。草案規劃將設置「國家核心關鍵技術審議會」，邀集產官學研專家共同認定國家核心關鍵技術，完成後將由行政院公告生效。

國科會指出，國安法定義的國家核心關鍵技術，指如流入外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力，將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展，且符合下列條件之一者：一、基於國際公約、國防之需要或國家關鍵基礎設施安全防護考量，應進行管制。二、可促使我國產生領導型技術或大幅提升重要產業競爭力。