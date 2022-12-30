快訊

全台重點跨年卡司一次看 各縣市狂打最強男神、女神牌

獨／還沒回本…300萬蓋倉庫變製毒廠還鬧人命 房東：頭殼抱咧燒

全球網友集氣！迷因「DOGE」本尊柴犬奇蹟式好轉 主人曝病情

受政府資助逾五成的關鍵技術計畫人員 赴陸需申請許可

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

新修正的《兩岸人民關係條例》明定，受政府資助之國家核心關鍵技術業務人員赴中國大陸需申請許可，並授權國科會訂定子法。國科會今（30）日預告，子法草案規劃，赴陸須申請許可，以政府資助經費超過50%的關鍵技術計畫人員為限。

也就是說，為維護國家經濟競爭優勢，未來民間企業參與政府出資超過五成之國家核心關鍵技術合作研發案，例如科專計畫，其相關研發及業務人員赴中國大陸需申請許可。

為維護國家經濟競爭優勢，今(2022)年6月8日總統公布修正《國家安全法》及《兩岸人民關係條例》，授權國科會訂定相關子法。國科會今日預告「國家核心關鍵技術認定辦法」、「政府機關（構）委託補助出資國家核心關鍵技術計畫認定辦法」兩項子法，各界可在2023年3月1日前提出意見。

國科會指出，兩岸人民關係條例原規範縣市長、政務官、國安人員等公務人員，赴大陸地區應申請許可；這次修正新增「受政府機關（構）委託、補助或出資達一定基準」且「從事涉及國家核心關鍵技術業務」的關鍵技術人員，赴大陸地區應申請許可，以保護國家安全及利益，並授權由國科會訂定「受政府資助一定基準認定辦法」。

國科會今日預告子法中明定，所謂受政府資助一定基準為，為政府資助經費超過50%之國家核心關鍵技術研究發展計畫，由政府各資助機關審議計畫的重要人員，列冊提供內政部移民署受理赴陸許可。

此外，這次國安法修正案，係針對竊取「國家核心關鍵技術之營業秘密」加重罰則，國科會今日預告「國家核心關鍵技術認定辦法」子法。草案規劃將設置「國家核心關鍵技術審議會」，邀集產官學研專家共同認定國家核心關鍵技術，完成後將由行政院公告生效。

國科會指出，國安法定義的國家核心關鍵技術，指如流入外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力，將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展，且符合下列條件之一者：一、基於國際公約、國防之需要或國家關鍵基礎設施安全防護考量，應進行管制。二、可促使我國產生領導型技術或大幅提升重要產業競爭力。

國安 正新

延伸閱讀

2020東奧奪牌利器 精準運動科學計畫二期9大運動入列

國科會淨零方案 五科技布局、關鍵戰略 帶動社會轉型

台大退休教授涉詐補助款20萬交保 黃良傑：是學生報復

台大退休教授詐領研究費移送北檢 黃良雄：挾怨報復

相關新聞

中油今年吸收將逾3000億元 明年虧損有望收斂

中油今（30）日舉行年度記者會，中油董事長李順欽表示，加上12月預期虧170億元，全年虧損約為2173億元，為了穩定民生...

國科會研擬 政府資助逾50%核心技術人員赴陸需申請

為保護國家核心關鍵技術，國科會今天（12/30）正式預告「國家核心關鍵技術」子法草案。要項包括，國科會將設置「國家核心關...

指政府對明年總經過度樂觀 洪奇昌：中小企業恐面臨長達1年的長夜

今年稅收超徵4500億元，朝野「還稅於民」訴求不斷，具體作法卻讓民進黨內態度分歧，蔡英文總統明將召開國安高層會議。為此，...

政策吸收金額破3千億 中油累計虧損將突破2千億創紀錄

因應新冠疫情、俄烏戰爭及油價上揚等因素，台灣中油董事長李順欽今（30）日表示，為配合政府照顧民生與工業用戶及穩定物價持續...

11月製造業景氣燈號跌至衰退藍燈 逾2年首見

利空籠罩，持續衝擊台灣出口表現，台經院今天公布11月製造業景氣燈號自黃藍燈跌落至代表景氣衰退的藍燈，這也是2020年8月...

不只中信、南山恩怨未了 壽險業落難讓金控虎視眈眈

12月26日，金融圈傳出令人震撼的消息，有媒體報導中信金控向南山人壽傳遞欲併購的訊息，但開出「羞辱性價格」，南山人壽立刻闢謠表示「絕無此事」，中信金則回應「針對市場個案傳聞一概不予評論」。除了南山人壽外，三商美邦人壽更是多家金控虎視眈眈的標的，在今年壽險業面臨淨值問題之際，金控恐趁機發動攻勢，想用較便宜的價格吃下，預估將掀起新一波金控併購壽險的浪潮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。