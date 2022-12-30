離岸風電區塊開發第1期選商容量分配結果出爐 2027前增3GW

12月26日，金融圈傳出令人震撼的消息，有媒體報導中信金控向南山人壽傳遞欲併購的訊息，但開出「羞辱性價格」，南山人壽立刻闢謠表示「絕無此事」，中信金則回應「針對市場個案傳聞一概不予評論」。除了南山人壽外，三商美邦人壽更是多家金控虎視眈眈的標的，在今年壽險業面臨淨值問題之際，金控恐趁機發動攻勢，想用較便宜的價格吃下，預估將掀起新一波金控併購壽險的浪潮。

2022-12-30 11:00