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離岸風電區塊開發第1期選商容量分配結果出爐 2027前增3GW

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
離岸風電區塊開發第1期選商容量分配結果出爐。圖／經濟部提供
離岸風電區塊開發第1期選商容量分配結果出爐。圖／經濟部提供

離岸風電區塊開發第一期容量分配結果正式底定，容量分配計有渢妙、海鼎二、加能、海盛、環洋、海峽、達天等6組開發商、7座離岸風場獲配，除了本土開發商外，尚有丹麥、英國、德國、美國與加拿大等國家業者參與風場開發。本次獲配風場分布於苗栗、臺中與彰化外海，預計將分於2026與2027年陸續完工併聯，合計3GW的裝置容量加入我國再生能源發電的行列。

經濟部依「離岸風力發電區塊開發容量分配作業要點」，並經過「財務與技術能力」、「產業關聯審查」及「競比價格排序」後，因部份案場範圍重疊，經審慎套疊圖資後，核定各業者開發容量，評選優秀的參與業者，正式函知各獲選業者，以啟動後續行政面與工程面的相關作業，也感謝各業者展現離岸風電在地化、產業及地方發展投入的決心，期盼帶動國內離岸風電相關產業鏈共同參與離岸風場建設工程。

離岸風電 風力發電

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