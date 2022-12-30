主計總處：2021年我國社會保障支出2.4兆元 年增2.1%

主計總處今（30）日發布「2021年社會保障支出統計」，2021年我國社會保障支出2兆4,121億元，占GDP比重11.1%，較2020年增507億元，或增2.1%。

主計總處指出，依國際勞工組織 ( International Labour Organization, ILO)規範，社會保障支出 (Social Protection Expenditure, SPE)是指政府為減輕家庭或個人承受高齡、身心障礙、遺族、疾病與健康、生育、家庭與小孩、失業、職業傷害、住宅，以及其他風險或負擔，提供全民享有健康及最低生活保障之支出。

主計總處分析，2021年我國社會保障支出較2020年再增，主因政府因應新冠肺炎疫情防治支出增加、健保給付成長、育兒相關津貼及就學補助等經費提高，惟提供受疫情影響者的薪資與生活補貼因2020年基數較高，抵銷部分增幅。

主計總處表示，2021年社會保障支出占GDP比重11.1%，較2020年減0.8個百分點，是因2021年GDP增幅較SPE高7.1個百分點所致。就主要支出觀察，社會給付(Social Benefit)2兆3,812億元，占98.7%，較2020年增495億元，或增2.1%。