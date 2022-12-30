國科會研擬 政府資助逾50%核心技術人員赴陸需申請

為保護國家核心關鍵技術，國科會今天（12/30）正式預告「國家核心關鍵技術」子法草案。要項包括，國科會將設置「國家核心關鍵技術審議會」並認定國家核心關鍵技術；且配合兩岸人民關係條例，受政府資助的國家核心關鍵技術人員赴陸需申請，國科會草案也擬定基準，受政府經費資助超過50%的核心技術人員，需列冊由內政部移民署受理赴陸許可。

今年六月總統公布修正「國家安全法」及「兩岸人民關係條例」，若外國或敵對勢力不法竊取國家核心關鍵技術、營業秘密將加重罰則，希望遏止經濟間諜竊取台灣高科技關鍵技術。

根據國安法定義，國家核心關鍵技術若流入外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力，將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展。

國科會表示，國安法針對竊取「國家核心關鍵技術營業秘密」加重罰則，國科會將規劃設置「國家核心關鍵技術審議會」，邀集產官學研專家共同認定國家核心關鍵技術，並經行政院公告生效。

此外，兩岸人民關係條例也規定，受政府資助的國家核心關鍵技術業務人員赴陸需申請許可，政府也授權國科會訂定子法「政府機關（構）委託補助出資國家核心關鍵技術計畫認定辦法」，子法草案規劃一定基準，以受政府資助經費超過50%的關鍵技術計畫人員為限。

國科會主委吳政忠表示，子法均經歷謹慎研議，其間除了邀集各部會協商，也拜會業界意見領袖和大專校院校長，盼凝聚各界共識。

吳政忠也強調，在國家核心關鍵技術的認定上，國科會將持續維護國家經濟安全並兼顧科學技術研究發展，就法規施行情形滾動檢討評估，保護我國重要關鍵技術。