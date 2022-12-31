遠傳深耕偏鄉教育　號召同仁志工前進花蓮 攜手TFT、崙山國小　職涯分享日助學童拓展視野

遠傳攜手TFT、崙山國小舉辦「職涯分享日」，志工分享職涯經歷拓展偏鄉學子對未來的想像。 圖／遠傳電信 提供

遠傳電信深耕偏鄉教育，攜手為台灣而教教育基金會（Teach For Taiwan, TFT）以及花蓮縣卓溪鄉崙山國小舉辦「職涯分享日」，遠傳公關暨企業永續長林慧珊以及遠傳數名同仁擔任志工講者，規劃闖關活動，向學生分享成長過程及職涯發展歷程，引導偏鄉學子探索自我特質與長處，思考生涯規劃，為將來要面對快速變化的世界紮下基礎。

遠傳長期關心偏鄉議題，2015年起透過「加山計畫」改善偏鄉、深山收訊，近三年在偏鄉地區，遠傳獨立建置的非共構基地台數量高達近900台，縮短城鄉數位落差；並同樣自2015年起與TFT合作，以公益門號協助招募優良教師，迄今超過6千名學童受惠。

遠傳公關暨企業永續長林慧珊在「職涯分享日」近距離與偏鄉學子分享職涯經歷。 圖／遠傳電信 提供

遠傳公關暨企業永續長林慧珊表示，縮短偏鄉與城市的落差、讓社會更公平美好是遠傳永續發展的核心之一，今年遠傳與TFT擴大合作，與崙山國小共同規劃促使偏鄉孩子具備更多發展可能性的方法，我們號召遠傳同仁擔任志工，與崙山國小學生成為筆友，並舉辦「職涯分享日」，透過溫暖互動增廣孩子的視野，催化孩子對未來的想像，也提升遠傳同仁參與偏鄉教育的熱忱，使這份理念能不斷延續。

為台灣而教教育基金會（TFT）代理執行長杜瀛表示，2015年開始，遠傳運用網路技術專業，一路陪伴TFT走了八個年頭。八年來，遠傳支持的公益門號不只減輕TFT在電信費上的負擔，更支持了現場近100位的計畫成員能夠在高需求地區提供孩子優質的教育和自我發展的機會。疫情期間，遠傳第一時間支援網路訊號，讓孩子的學習不中斷。感謝遠傳與TFT長期協力改善教育不平等，拉近高需求地區孩子與公平教育的距離，讓孩子的未來不被出生所限制。

崙山國小校長周中琪指出，藉由遠傳職涯分享日及筆友計畫，讓學生藉此機會透過文字、圖像與遠傳大筆友對話，在文字的往來中孩子不只分享了自己的家鄉，更與筆友一同探索不同的城市與職業樣貌，感謝遠傳用分享的方式陪伴孩子，與孩子一起對未來展開多元想像。

這次職涯分享日是遠傳擴大關懷偏鄉教育的第一步，明年將持續攜手TFT前進更多偏鄉小學，並號召更多遠傳同仁一起響應偏鄉教育計畫，一同拓展偏鄉孩子們的可能性，促進社會共榮共好。