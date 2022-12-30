第3季全國住宅價格指數出爐　高雄市升幅2.76%六都最高

內政部今天發布今年第3季全國及6都住宅價格指數，本季全國住宅價格指數為126.33，相較上季上升1.90%，但較第2季上升幅度2.44%略微趨緩。內政部表示，本季因國內經濟繼續成長及營建成本上揚等因素，推升住宅價格持續上升；但受到通膨升息及消費者觀望心態等影響，全國建物買賣登記棟數為7萬3129棟，較第2季8萬6026棟季減14.99%，整體市場呈現量縮價穩情形。

內政部指出，本季6都住宅價格指數與上季相較，上升幅度分別為新北市2.01%、台北市0.83%、桃園市1.41%、台中市2.31%、台南市1.94%，高雄市2.76%，上升幅度與第2季相較，均呈現縮小情形。

內政部說明，就整體經濟面分析，本季國際經濟受各國抑制通膨緊縮貨幣、俄烏戰爭僵持等因素影響，全球經濟成長轉弱。我國部分，雖依行政院主計總處統計，本季經濟成長率為4.01%，較上季上升1.06%，主要受惠國內製造業持續投資，鬆綁防疫使民間消費回升，彌補部分出口成長趨緩的不足，但另參考國發會景氣對策信號，9月燈號由綠燈轉呈黃藍燈，則顯示景氣呈現趨緩。

在金融面部分，受到央行3、6及9月逐步升息影響，五大銀行新承作房貸利率在9月調升至1.731%，長期而言雖仍處於相對低檔位置，但仍會逐漸加重購屋者房貸負擔。

為有效抑制哄抬炒房、健全房地產市場長期良性發展，立法院內政委員會在12月下旬初審通過平均地權條例修正草案，內政部將密切觀察後續房市交易變動情形。