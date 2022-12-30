2022年公用基建轉型勁 第一金投信：力抗高物價、高息、高溫

2022年對全球金融市場而言，最重要的影響包括高利率、高物價，還有全球升溫暖化等現象，觀察這一年標普500各產業指數的表現，除能源價格攀升產業領漲外，公用事業、必需消費及健康照護等產業亦見逆勢抗跌。

第一金投信表示，今年表現抗跌的公用事業基建類股藉由投入轉型成本，力抗高物價、高息、高溫等三高環境，成為2022年金融市場搶眼投資標的，公用事業股具備物價連動、通膨轉嫁能力高，更在全球力推能源轉型、淨零碳排等政策與資金加持下，挹注產業轉型投資動能。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映說，能源公用事業與基建產業的新投資方向包括布局在轉型趨勢，除因應轉型、再生能源帶來的成本投資不斷成長，相關產業投資效益及穩定的現金流入等，也成為產業重要成長趨勢，此外，再生能源與新能源全速發展的同時，相關儲能標的成長動能也備受期待。

林志映表示，2022年金融市場因戰爭、能源供需不平衡、各國抗疫及緊縮貨幣政策影響，全球出現通膨高漲現象，不過水電瓦斯等公用事業的訂價會跟隨物價變動率而調整，因此，相關產業受到的通膨上漲衝擊壓力相對較小。

展望2023年，全球仍將籠罩在通膨偏高、經濟成長趨緩的投資氛圍中，林志映表示，一旦能源價格回落、供應鍵問題緩解及經濟影響鈍化後，各國通膨可望高檔回緩，加上歐美央行放緩升息腳步，並維持中性貨幣政策，對公用事業水電瓦斯等相關企業料仍可望維持穩定的收益及現金流，仍是景氣轉折變化階段值得留意的收益型投資工具。

整體投資趨勢看來，林志映說，現階段宜留意用戶基礎穩定、較具防禦性概念的能源輸配送公司長期穩健的投資價值，其次，拜登基建及降低通膨法案、歐洲能源安全及能源轉型等政策，也將帶動未來數年全球能源轉型投資及基礎建設等產業升級機會，提醒投資人亦可留意佈局轉型再生能源，及推動淨零成本投入的傳統公用事業基建產業標的。

國際能源總署在2022年的報告指出，淨零碳排的轉型過程中，減少煤炭使用是達成淨零碳排與能源轉型的核心任務，此外，全球亦有控制升溫目標在1.5度C內的目標，林志映說，各國提早推動因應機制，並大幅減少煤炭排放等任務，以達成因應氣候變遷為首要工作任務等，因應2050年淨零目標，碳排放必需減少70%，達到全球淨零與零碳能源的發展方向。

林志映表示，估計目前全球9千座燃煤電廠，加上鋼鐵與水泥等高度依賴煤炭的重工業相關設備，約有50%將在未來10年進行投資升級，投入擴大潔淨能源發電，並提高能源效率等目標。林志映表示，各國電力系統轉型策略不單從發電成本來評估，更著眼在整體淨效益，納入併網型容量、電網擴建，考量再生能源技術及最適化機組排程設計等，同時納入儲能與用戶端需量反應等電力供應系統，提高電力供應調節靈活度、合理化成本等，這些推展方向都帶來公用事業、基礎建設產業新的投資機會。