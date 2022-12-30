用行動愛地球 綠色採購績優 元大金連11年獲環保署表揚

元大金控響應國家綠色採購政策，以實際行動愛地球，將永續影響力擴展至供應鏈，截至今年11月底，綠色採購金額累計逾新台幣2.1億元，較去年增加2倍，透過綠色採購與供應商管理，帶動綠色生產鏈，降低採購風險，連續11年獲國家表揚，26日由行政院環保署沈志修副署長親自頒獎，肯定元大金控主動實踐綠色消費的表現。

身為環境變遷下的綠色先鋒，元大金控除了降低自身營運面對環境的負面影響，同步從採購面著手，優先選用具環保、節能、森林監察委員會(FSC)永續林業、減碳等標章產品，協助提高綠色商品的市占率，攜手供應商落實永續作為，包含持續導入ISO 20400永續採購指南、建置系統化的永續採購流程等。

元大金控供應商高達98%為台灣本土廠商，以資訊類、營繕類及印刷類為主，其中又以資訊為大宗，在落實綠色採購同時，元大金控從2019年起，在供應商大會中加入多元化主題的教育訓練，強化供應商對綠色採購與淨零碳排等國際永續趨勢的認識，深植永續觀念，帶動供應商善盡企業社會永續發展。

元大金控積極建立綠色企業文化、打造綠色友善職場，長期透過教育訓練向全體同仁宣導永續採購的知識與實踐，深化「綠色採購」理念，今年共辦4場採購季會與6場採購見學，實踐永續採購精神。

從自身營運到供應商、員工，元大金控持續發揮永續影響力，建構永續金融生態系，獲國內外專業機構肯定，連續四年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股雙榜，更蟬聯標普全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment）綜合金融組世界第一。

行政院環保署為鼓勵民間企業及團體實施綠色採購，及推廣綠色消費理念，每年辦理表揚大會肯定綠色採購金額達新台幣5,000萬元以上的民間企業，本屆共有121家企業獲得殊榮。